الملكة كاميلا منحت هؤلاء امتيازات ملكية لمدة 30 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - أصدرت الملكة كاميلا، اليوم، أوامر ملكية جديدة، منحت خلالها تكريمًا ملكيًا مرموقًا، وامتيازات ملكية لمدة 30 عامًا، لبعض أفراد فريقها الذي يهتمون بالعناية الشخصية لها، من شعر، ومكياج، وملابس.

لمن منحت الملكة كاميلا الامتيازات الملكية؟

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من بين أحدث المُكرمين مصفف شعر الملكة كاميلا، 77 عامًا، جو هانزفورد، الذي يقوم بقص وتلوين شعر كاميلا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وفقًا لصحيفة التايمز، وعلق على الأمر قائلًا: "فخور بكوني واحد من أولئك الذين اختارتهم الملكة كاميلا للحصول على امتيازات ملكية، وفخور أن الملكة وثقت بي لأكثر من ثلاثة عقود".

وأضاف: "بالعزيمة والإصرار، يمكنك تحقيق أشياء مذهلة".

وذكرت صحيفة التلغراف أن الامتيازات ضمت أيضًا شركة Heaven Health and Beauty، التي تديرها ديبورا ميتشل، وهي أخصائية تجميل الوجه التي لجأت إليها كاميلا لعلاج تجاعيد وجهها بسم النحل والكولاجين على مدار 18 عامًا، وقالت ميشيل: "كانت الملكة أول من جربت العلاج بقناع سم النحل عندما صنعته".

وتابعت ميشيل لصحيفة تلغراف:"أنا أصنع المنتجات يدويًا بنفسي وأجربها، وأكثر شيء تفضله الملكة حاليًا هو قطرات الكولاجين التي تشربها، ولا تزال تستخدم سم النحل".

ويذكر أن قناع سم النحل - الذي يمكن استخدامه كمرطب أو علاج ليلي - مصنوع من الزيوت العضوية وعسل مانوكا وحاصل على براءة اختراع.

كما منحت الملكة كاميلا التكريم للمصممة آنا فالنتين، التي صممت ملابس للملكة منذ عام 2002، عندما كانت لا تزال كاميلا باركر بولز. كما صممت آنا فالنتين فستان زفاف كاميلا عام 2005.

وقال فالنتين إن هذا التكريم من شأنه أن يعزز "الشركات والحرفيين البريطانيين الصغار ويزيد الوعي بالموضة ويروج لها". وأضافت: "نهدف إلى نقل مهاراتنا في التصميم والحرفية إلى الجيل القادم".

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جهود الملكة كاميلا بخصوص محو الأمية

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وحصلت الملكة كاميلا على درجة الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة لندن، في نوفمبر الماضي، في حفل كبير أقيم بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة في عام 1836، وفي لفتة لطيفة حاوطها الحب والاحترام المتبادل، قدمت الأميرة آن الوسام بنفسها للملكة، وذلك باعتبارها مستشارة جامعة لندن منذ عام 1981

مُنحت الملكة كاميلا درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك نظرًا لجهودها في محو الأمية ونشر الثقافة وتعزيز أهمية القراءة تحديدًا قراءة الأدب على مدى سنوات عديدة، وفقًا لقصر باكنغهام. وأضاف القصر في بيان أن الملكة، قارئة متعطشة للآداب، ولديها اهتمام قوي بتسليط الضوء على أهمية محو الأمية في المملكة المتحدة، كما أنها راعية لمنظمات تشجع وتدعم محو الأمية بما فيها National Literary Trust وFirst Story وCoram Beanstalk وBookTrust.

وكانت قد أطلقت الملكة كاميلا نادي للكتب على الإنترنت يحمل اسم The Queen’s Reading R في يناير 2021، والذي أصبح في بعد ذلك مؤسسة خيرية تروج لفوائد القراءة. ناهيك عن الجولات المستمرة التي تقوم بها بنفسها للمدارس والمكتبات وأماكن العمل وحتى السجون لمتابعة خط سير مبادرات محو الأمية.

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