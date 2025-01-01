شكرا لقرائتكم خبر عن فى حال حدوث اختناق نتيجة شىء عالق بالقصبة الهوائية.. إسعافات لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لحالة الاختناق أن تتحول إلى حالة مخيفة حقًا، وبسرعة كبيرة، سواء كنت أنت أو شخصًا آخر، إذا لم يتم الإسعاف فى الوقت المناسب، فإن معرفة كيفية إزالة الانسداد مع الحفاظ على الهدوء يمكن أن يشكل الفارق بين الحياة والموت.

وفقا لموقع شبكة " فوكس نيوز"، هناك تقنية تسمى "مناورة هايمليش" هي طريقة إسعافات أولية موصى بها من قبل معظم المنظمات الصحية، والتي تستخدم نظام الدفعات البطنية لإزالة أي عائق من القصبة الهوائية للشخص.

فيما يلى نتعرف خطوة بخطوة حول كيفية إجراء مناورة هايمليش بشكل فعال.

1. اتصل على الطوارئ

في حالة أي طوارئ تتعلق بالاختناق، يقترح التقرير الاتصال بالطوارئ للإبلاغ عن أن شخصًا ما قد يحتاج إلى مساعدة أحد المتخصصين الطبيين.

2. تقييم الوضع قبل إجراء المناورة

وفقا للتقرير لا ينبغي إجراء تقنية هايمليش على شخص لا يزال قادرًا على التحدث أو التنفس أو السعال.

وفقا جمعية القلب الأمريكية شجع الشخص الذي تظهر عليه هذه الأعراض على الاستمرار في السعال لإخراج الجسم الغريب، إذا كان الشخص يعاني من علامات الاختناق ، ابدأ بتوجيه ما يصل إلى خمس ضربات حادة على ظهر الشخص باستخدام كعب يدك بين لوحي الكتف.

3. ابدأ في استخدام تقنية هايمليش

إذا استمر الشخص في الاختناق بعد تلقي عدة ضربات على الظهر، ينصح الخبراء ببدء التقنية وهى كالتالى:

أولا الوقوف خلف الشخص:

يجب الوقوف خلف الشخص الذي يختنق أو الركوع إذا كان طفلاً ، لف ذراعيك حول جذعه من الخلف. اصنع قبضة بيد واحدة وأمسكها باليد الأخرى.

ثانيا: ضع يديك بين زر بطن الشخص والقفص الصدري:

بعد ذلك، قم بدفع الحجاب الحاجز إلى الداخل ثم إلى الأعلى: سيؤدي هذا إلى إخراج الهواء من الرئتين وإزالة الانسداد، كرر هذه الدفعات البطنية حتى خمس مرات، كما ينصح الطبيب.

ثالثا: إذا استمر الاختناق:

عد إلى الضربات الخمس على الظهر متبوعة بخمس دفعات على البطن حتى يتم فتح مجرى الهواء أو وصول المساعدة .

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة أو الحوامل ، يمكن إجراء التقنية بخمس دفعات صدرية إلى عظم الصدر، أو منتصف الصدر، بدلاً من البطن.

ماذا تفعل عندما يختنق الطفل

وحذر التقرير من إجراء هذه التقنية على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا.

بدلاً من ذلك، إذا كان الطفل الذي يقل عمره عن عام واحد يختنق، فاحمليه بحيث يكون وجهه لأسفل على طول ذراعك أو فخذك، مع إبقاء رأسه أقل من مؤخرته.

ضرب الطفل على ظهره بقوة، ولكن ليس بالقوة الكافية لإيذائه، ما يصل إلى خمس مرات، كما نصحت هيئة الرعاية الصحية.

بمجرد إزالة الانسداد، تحقق من فم الطفل وقم بإزالة أي أجسام مرئية بإصبعك.

إذا لم تنجح الضربات على الظهر، فحاولي القيام بدفعات الصدر عن طريق حمل الطفل ووجهه لأعلى في نفس الاتجاه.

يجب إبقاء الرأس في مستوى أقل من مستوى الجسم ودعم رقبة الطفل ورأسه بيدك.

ضعي إصبعين أو ثلاثة على عظمة صدر الطفل، أو في منتصف صدره، واضغطي بقوة بمقدار بوصة واحدة إلى الأسفل ثم إلى الأعلى حتى خمس مرات.

وبما أن الأطفال على وجه الخصوص معرضون لخطر الاختناق، فقد نصح الطبيب الآباء والأولياء بتوخي الحذر مع الأطعمة مثل الفشار والمكسرات والعنب والهوت دوج والحلوى الصلبة، وبدلا من ذلك يتم تقطيع طعام الأطفال إلى قطع صغيرة قبل أن يأكلوه، مع الاحتفاظ بمخاطر الاختناق بعيدًا عن متناول الأطفال، ومراقبة طفلك عن كثب أثناء تناوله الطعام وأثناء اللعب.

ماذا تفعل إذا كنت تعاني من الاختناق

إذا كنت تعاني من الاختناق أثناء وجودك بمفردك، فمن الممكن تطبيق نفس التقنية على نفسك من خلال التالى:

ضع قبضتيك فوق زر بطنك مباشرة ثم اسحب للداخل وللأعلى نحو الحجاب الحاجز.

بدلاً من ذلك، حاول الانحناء على سطح صلب، مثل ظهر الكرسي أو سطح الطاولة، وادفع نفسك إلى نفس منطقة بطنك لإنشاء قوة مماثلة لرئتيك.