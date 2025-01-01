حكيم : فكرة الاعتزال تراودني في 2025 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - حلّ المطرب الشعبي حكيم، ضيفاً عبر إذاعة راديو "شعبي إف ام"، وخلال اللقاء تطرق في حديثه إلى العديد من الأمور التي تتعلق بأعماله الفنية، إلى جانب إبداء رأيه في الموسيقى الخاصة بـ أغاني المهرجانات، هل سيعتزل حكيم الغناء بصورة رسمية في 2025 ومن بين الأشياء التي أصبحت تراود الفنان حكيم وبشدة هى فكرة اعتزله للغناء والموسيقى، إذ قال بعيداً عن الأحلام التي يتمنى تحقيقها في العام الجديد 2025، هناك فكرة تراوده وبشدة ودائماً مستحوذة على جزء كبير من تفكيره وهى اعتزال الغناء والموسيقى ، مكملاَ " في حاجة معينة تراودني بقالها فترة إني أبطل مزيكا .. احتمال ابطل في 2025".

وأشار حكيم إلى أن تفكيره في اعتزال الغناء ليس نابعاً من فكرة غضبه أو ضيقه من المهنة أو الوسط بصورة عامة، موضحاً بأنه كان يحب الغناء منذ أن كان صغيراً وصولاً لمراحل عمرية متقدمة خاصة وأن هذه المهنة جعلته يصل إلى قلوب الناس سريعاً

واستطرد قائلاً " الغناء مهنة جميلة ولذيذة، وقربتني من قلوب الناس".

وشدد في حديثه على أن الوسط الغنائي في الوقت الحالي مليء بالنجوم الشباب أصحاب المواهب النادرة والجميلة.



يمكنكم قراءة .. حقيقة القبض على المطرب حكيم في الإمارات بتهمة حيازة مواد محظورة أغنية خالفت توقعات حكيم وتحدث النجم حكيم خلال لقائه على أغنية " ورقة وقلم" والتي توقع لها نجاح كبير وقت طرحها إلا أن الأصداء التي حققتها خالفت توقعاته رغم أن كلماتها ولحنها إلى جانب لونها الدرامي، جميعها أشياء تم تقديمها بصورة جيدة، مضيفاً " بدأت أسأل نفسي يمكن أدائي في الأغنية معجبش الناس مثلاً"

ونوه حكيم على أنه دائماً مايحرص على أن تكون جميع أغاني ألبوماته في مضمونها من ناحية الكلمات واللحن والتوزيع رائعة، خاصة وأنه يحترم جمهوره في المقام الأول إلى جانب رغبته في تحقيق أغانيه وألبوماته للنجاح الذي يسعى له دائماً.

واختتم حديثه قائلاً " عمري مابعمل أغنية كمالة عدد، بهتم جداً بالشغل الخاص بي"

الاستعانة بموسيقى المهرجانات وأشاد الفنان حكيم بمقدمي أغاني المهرجانات لأنهم نجحوا في تقديم نوع من الموسيقى المختلفة لم يكن موجود من قبل ، لذلك قرر الاستعانة ببعض من القائمين على صناعة موسيقى المهرجانات، وذلك في توزيع عدد من أغانيه مثل "ساسو" و " الديزل" وغيرهم، خاصة وأنه من الأشخاص الذين يفضلون دائماً التغيير ، موضحاً بأن التغيير الذي يقصده هنا هو التنوع في المزيكا فقط دون الأداء الذي اعتاد عليه في أغانيه.





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