شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيري توجه رسالة للزعيم عادل إمام وتكشف كواليس مشاركتها في أغنية على الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة داليا البحيري إنها استفادت من كل النجوم الذي تعاونت معهم في أعمالها الفنية المختلفة، وكل شخص كان له بصمة.

وقالت البحيري في حلقة أول أيام العام الجديد في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة "CBC" مع هبة الأباصيري: "الأستاذ رأفت الميهي كان له بصمة كبيرة علمني الكثير مثل كيف أقف أما الكاميرا لأول مرة".

وتطرقت داليا البحيري لتعاونها مع الزعيم عادل إمام، وقالت: "أتعلمت الكثير من الزعيم وعايزة أقوله وحشتنا، وأن العمل معه يعلم الكل الانضباط ، فكل شخص في مكان التصوير يدرك جيداً ماذا سيفعل ومفيش وقت بيضيع أبداً"ـ وتحدثت عن تعلمها الكثير من النجوم صلاح السعدني ومديحة يسري .

وعن بداياتها، قالت داليا البحيري: "عملت في الإرشاد السياحي لوقت طويل، وفيما بعد شاركت في أغنية سمرة وعيون كحيلة مع الفنان على الحجار، كنت في الجامعة وكنت رايحة التصوير على إنه إعلان ولكن اكتشفت إنها أغنية مع على الحجار وأخذت أجر 200 جنيه، وخلال عودتي بعد انتهاء التصوير عملت حادثة وصرفت الفلوس كلها في تصليح العربية".

وخلال اللقاء كشفت داليا البحيري الكثير من الأسرار الفينة والشخصية عن حياتها، والتقطت كاميرا البرنامج مع زوجها في المنزل والذي تحدث عن زوجته بعيداً عن الأضواء.