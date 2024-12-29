كارمن سليمان تشوق جمهورها لعمل جديد يجمعها بالمخرج هادي الباجوري

كارمن سليمان تشوق جمهورها لعمل جديد

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"موانا 2" آخر مشاركات كارمن سليمان الفنية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - شوقت النجمةجمهورها ومتابعيها لعمل جديد يجمعها مع المخرج، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شوقتجمهورها لعمل جديد يجمعها بالمخرج هادي الباجوري، ونشرت عددًا من الصور لهما من خلال حسابها على "إنستغرام"، وبدت ملامح الحمل واضحة عليها، وعلقت على الصور قائلة: "حاجة حلوة قوي قريب مع المخرج هادي الباجوري .. تتوقعوا بنصور إيه؟ .. انتظرونا".شاركت كارمن سليمان في "موانا 2" بصوتها لأداء المقاطع الغنائية لأميرة البحار الشهيرة في ديزني، وقد قام بعمل دوبلاج الجزء الثاني من فيلم "موانا" بالنسخة المصرية، كل من لوما صبري التي تؤدي صوت موانا .ويضمّ طاقم الممثلين بأصواتهم باللهجة المصرية أيضًا عبدالله سعد وحسام قابيل ونهى فكري وخلود عادل وسيد الشرودي وزياد الشريف وليلى ياسر وأمل أسعد ومصطفى رشاد وصلاح بجاتو وناتالي علان.وتدور أحداث الفيلم بعد تلقي موانا مكالمة لم تكن في الحسبان من أسلافها الذين كانوا يساعدونها في تحديد مسارها، لتجد نفسها أمام ضرورة الإبحار إلى أعماق قارّة أوقيانوسيا وفي محيطات مفقودة منذ زمن بعيد، لخوض مغامرة لا تشبه أيّ من مغامراتها السابقة على الإطلاق.

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كارمن سليمان تُعلن حملها

كانت الفنانةقد أعلنت نبأ حملها بمولودها الجديد من خلال صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، حيث كانت قد شاركت جمهورها ومُتابعيها من خلال نشر مجموعة من الصور لها بصحبة زوجهاعلقت كارمن سليمان على الصور التي قامت بنشرها قائلة: "عائلتنا أصبحت أكبر"، وخلال دقائق لاقى منشورها تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومُتابعيها والذين حرصوا على مُباركتها وتهنئتها بالمولود الجديد حيث قارب عدد الإعجاب الـ10 ألاف في خلال دقائق.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».