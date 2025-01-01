الخليج اليوم .. مشعوذ بحريني يواجه حكماً بالسجن 5 أعوام لخداعه ضحاياه .. ما قصته؟

الرياض - كتب موسى القحطاني -

عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى في البحرين مشعوذاً ثلاثينياً بالسجن مدة 5 سنوات وتغريمه بـ50 ألف دينار، فضلاً عن مصادرة 137 ألف دينار بحريني، جرى اكتسابها من‭ ‬جرائمه‭ .

فضلاً عن مصادرة السيارتين‭ ‬المتصلتين‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬وإحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬للمحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬بقضية‭ ‬مشعوذ‭ ‬ثلاثيني‭ ‬أدين‭ ‬بغسل‭ ‬أموال‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬جريمتي‭ ‬التكسب‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬والاحتيال.

وطبقاً لمعلومات نشرتها الأيام البحرينية فإن المتهم يواجه أيضاً تهمة الاحتيال‭ ‬على‭ ‬زوجين‭ ‬بحرينيين‭ ‬بادعائه‭ ‬أنه‭ ‬شيخ‭ ‬يعالج‭ ‬بالقرآن،‭ ‬واستولى‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬مصوغات‭ ‬الزوجة‭ ‬وسيارتين‭ ‬وقطعة‭ ‬أرض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬تجاوز‭ ‬إجماليها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وجهت‭ ‬للمتهم‭ ‬تهمة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأعوام‭ ‬من‭ ‬2020م‭ ‬وحتى‭ ‬2022‭ ‬ارتكب‭ ‬جريمة‭ ‬غسل‭ ‬الأموال‭ ‬على‭ ‬العوائد‭ ‬المتحصلة‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬جريمتي‭ ‬مزاولة‭ ‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬التكسب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إظهار‭ ‬مشروعيتها‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنها‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬الجرائم ‬.

إذ باع ‬العقار المتحصل عليه ‭‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية،‭ ‬كما نقل‭ ‬ملكيتها‭ ‬لشقيقه،‭ ‬اكتسب‭ ‬واحتفظ‭ ‬بعائد‭ - ‬من‭ ‬عوائد‭ ‬الجرائم‭ ‬الأصلية‭ ‬المبينة‭ ‬أعلاه‭ - ‬وهي‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى،‭ ‬ومبلغ‭ ‬قدره‭ ‬41‭ ‬ألفًا‭ ‬و700‬دينار‭ ‬و411‭‬ فلسًا‭ ‬مع‭ ‬علمه‭ ‬بأنه‭ ‬متحصل‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة، حينما أجرى المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للتحريات‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تحرياته‭ ‬حول‭ ‬الواقعة ب‬الاستعانة‭ ‬بالمصادر‭ ‬السرية،‭ ‬وعبر‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬القضية‭ ‬الأصلية‭ ‬وتتبع‭ ‬أموالها،‭ ‬‬تبين‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬احتال‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ - ‬محل‭ ‬الواقعة‭ - ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مبين‭ ‬في‭ ‬الجريمة‭ ‬الأصلية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم وثّق ‭ ‬عقد‭ ‬شراء‭ ‬عقار‭ ‬وهمي‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬سالف‭ ‬الذكر‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬83‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وبالإشراف‭ ‬على‭ ‬التحليل‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬المتهم‭ ‬لم‭ ‬يُرصد‭ ‬المبلغ‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه‭ ‬بحسابات‭ ‬المتهم‭ ‬رغم‭ ‬ادعاء‭ ‬الأخير‭ - ‬وما‭ ‬ثبت‭ ‬بعقد‭ ‬البيع‭ - ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬سلم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬المبلغ‭ ‬المذكور‭ ‬أعلاه،‭ ‬علمًا‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬معاصرة‭ ‬وسابقة‭ ‬للواقعة‭ ‬لم‭ ‬يملك‭ ‬المتهم‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬البنكية‭.‬

وتشير المعلومات إلى أن ‬المتهم‭ ‬مارس‭ ‬‬أعمال‭ ‬السحر‭ ‬والشعوذة،‭ ‬واحتال‭ ‬على أحد ضحاياه بتزويده‭ ‬بعسل‭ ‬وماء‭ ‬مقروء‭ ‬عليهما، - كما يزعم المتهم - وما إن تناولاها حتى ساءت ‬حالة الضحية ‬النفسية‭ ‬والصحية،‭ ‬وأصبح‭ ‬غير‭ ‬مدرك‭ ‬لأفعاله، ليبلغه المشعوذ حينها بأن أرضه التي يمتلكها أي - الضحية - دُفن فيها السحر الذي قد أصاب الضحية.

واشترط المتهم لكي يفك السحر بضرورة ‬أن‭ ‬يحولها الضحية إلى اسم المشعوذ، ‬كما‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬مبالغ‭ ‬تفوق ‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وكان‭ ‬المتهم‭ ‬يبلغه‭ ‬أنها‭ ‬قيمة‭ ‬علاجاته‭ ‬من‭ ‬المس‭ ‬والسحر،‭ ‬كما‭ ‬تحصل‭ ‬منه‭ ‬على‭ ‬سيارتين‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬مصوغات‭ ‬ذهبية‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬إلى‭ ‬7‭,‬000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬فسلمه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬جميع‭ ‬ما‭ ‬سلف‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬السحر‭ ‬والاحتيال‭.‬