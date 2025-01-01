نجلاء بدر تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل سراب قبل عرضه

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - تشارك الفنانةفي مسلسل "" المكوَن من 10 حلقات، الذي يقوم ببطولته الفنانوالمقرر انطلاق عرضه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025 على إحدي المنصات العربية، حيث تجسد نجلاء خلال أحداث العمل شخصية محامية جنائية تدعي علا تواجه العديد من التحديات.وكشفت نجلاء بدر لـ"" أنها لم تشاهد النسخة العالمية من المسلسل مع مع تقديم النسخة المصرية بشكل يناسب المجتمع الشرقي، موضحة أنها طلبت في البداية التحدث مع محامية متخصصة في الجنايات لمعرفة طبيعة عملهن خاصة وأن مهنة المحاماة لا توجد بها سيدات كثيرات مشيرة إلى أنها عملت أيضاَ على شكل وملابس الشخصية لاسيما وأن "علا" سيدة ذات طابع خاص.يمكنكِ قراءة.. نجلاء بدر تكشف أسراراً جديدة عن بداياتها.. وهذا العمل قدمته مع سمير غانم!" هو النسخة العربية من المسلسل الأسترالي العالمي ""، وتعتمد النسخة المصرية على نفس القصة الأصلية مع تغيير بعض الخطوط الدرامية، والعمل من بطولة: خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، وتأليف هشام هلال إخراج أحمد خالد.تدور أحداث مسلسل "" حول أب وأم يختفي طفلهما الذي يبلغ السابعة من عمره في ظروف غامضة، ويحاول والداه كشف ملابسات ما حدث، ثم يعود الطفل سالمًا لكن يبقى الغموض مستمراً حول هوية الشخص الذي قام بعملية الخطف، بينما تتوالى التحقيقات حول هذا الاختفاء، لتكشف عن حقائق وعلاقات متشابكة تقلب كل شيء رأسًا على عقب.إقرأي أيضاً.. فنانات بدون أزواجهن على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائيوفي سياق آخر تعكف نجلاء بدر على تصوير دورها في مسلسل "" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث تشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد فهمي، ميرنا نور الدين، إدوارد، أحمد الشامي، صفاء الطوخي، چلا هشام، يوسف عثمان، ملك بدوي، أحمد ماجد، بتول الحداد وغيرهم، والعمل تأليف هشام هلال، وسيناريو وحوار محمد مبروك، رامي وفا، أماني خضر، نسمة سمير، وإخراج أحمد خالد.وتنتظر نجلاء بدر عرض مسلسل "" المكوَن من 15 حلقة وتقدم نجلاء بطولته بمشاركة هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، إيهاب فهمي، محمد العمروسي وتأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، حيث يتناول الصراع الأسري بسبب المادة والنفوذ.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».