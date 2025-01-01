مي فاروق تحتفل بزفافها من محمد العمروسي غداً

خطوبة مي فاروق ومحمد العمروسي في يناير 2024

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رد مي فاروق على فارق السن بينها وبين خطيبها

View this post on Instagram A post shared by Mai Farouk | مي فاروق (@maifarouk)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 1 يناير 2025 10:19 مساءً - تحتفل المطربةبزفافها من الفنانغداً الخميس الموافق 2 يناير 2025، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث وجه العروسين الدعوة للأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه لمشاركتهما فرحتهما التي تأتى بعد عام من احتفالهما بخطبتهما.وكانت مي فاروق قد احتفلت بخطبتها من محمد العمروسي في شهر يناير من، وذلك خلال حفل بسيط، حضره الأصدقاء والمقربين، أبرزهم المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوى ابنة الراحل سيد مكاوى وعدد من المقربين، وقامت مي فاروق بنشر عدة مقاطع فيديو من تجهيزات الحفل، بينما نشر العريس مقطع فيديو للحظة ارتداء خاتم الخطوبة.يمكنكِ قراءة.. فيديو.. نجوم الفن يحرصون على تهنئة مي فاروق ومحمد العمروسي بعد إعلان خطوبتهماوفور اعلان مي فاروق وخطبتهما وخرجت شائعات بأن العمروسى يصغر مى بأكثر من 3 سنوات، مما دفع الثنائى للخروج للرد، حيث قالفي منشور على حسابه بموقع فيس بوك:"من المضحك إنك تلاقي أخبار عنك ومعلومات انت شخصيا أول مرة تسمعها في حياتك عن نفسك لا وكلها غلط، من ضمنها موضوع فرق السن، طب والله أنا الأكبر".ونفس الأمر بالنسبة للفنانةالتي تحدثت عن قصة فارق السن بينها وبين خطيبها وذلك في احدى البرامج الفنية قائلة:"إحنا بني آدمين، وشفت كل اللي حصل من بعد إعلان الخطوبة حاجة مش حلوة وقعدنا نهزر على فيس بوك على موضوع السن وفي الآخر والأول الناس ملهاش دعوة بحاجة والحمد لله ربنا يوفقنا، وأتمنى إني أكون عند حسن ظن الناس دايما في شغلي والناس تتعلم تفرق بين شغل الفنان وحياته".إقرأي أيضاً.. محمد العمروسى يخضع لقسطرة في القلب وعروسه مي فاروق تكشف التفاصيليذكر أن محمد العمروسي شارك مؤخراً في مسلسل "" الذي تم عرضه مؤخراً، والعمل مكون من 45 حلقة ومن بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».