شكرا لقرائتكم خبر عن مش كورونا.. تعرف على الحالة الصحية للفنان رضا البحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المطرب الشعبى رضا البحراوي، لوعكة صحية شديدة، ظن البعض أنه ليس دور برد ومتحور كورونا، وقال محمد صلاح مدير أعمال الفنان رضا البحراوي في تصريح لـ"الخليج 365"، إن رضا مصاب بدور برد شديد ولا يزال يتلقى العلاج والمحاليل ولكنه غير مصاب بمتحور كورونا كما أشيع.

وفى شهر فبراير الماضى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للمطرب الشعبى، رضا البحراوى في المستشفى ويتلقى العلاج دون الكشف عن سبب تعرضه لوعكة الصحية.

وقال، مدير أعمال رضا البحراوى وقتها: "رضا حالته في تحسن وخرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج وكان يعانى من دور برد شديد في الجسم أثر عليه ما جعله يدخل المستشفى لتلقى العلاج المناسب من جلسات الأكسجين، ويتلقى العلاج حاليًا في المنزل".



ورزق الفنان رضا البحراوى، في شهر أغسطس الماضى بمولود جديد أطلق عليه اسم ريان، وهو الابن الثامن للمطرب رضا البحراوي، حيث سبق وكشف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc أنه متزوج من اثنين ولديه 7 أبناء قائلا: "بحب العزوة والأطفال".