شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يغني "المريلة الكحلى ومن أول لمسة" بساقية الصاوي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلا غنائيا للنجم محمد منير، وذلك اليوم الموافق 28 ديسمبر، بقاعة الحكمة، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني ومنها " المريلة الكحلي، من أول لمسة، أحمر شفايف، وغيرها من الأغنيات.

وظهر مؤخرا محمد منير في الاستديو خلال تسجيله أغنية جديدة بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي والكاتبة منة القيعي، متجاهلاً الشائعات التي تدور حول حالته الصحية، وهو أبلغ رد على مروجي الشائعات حول حالته الصحية، حيث يظهر الكينج وهو يمارس عمله في الاستوديو بشكل طبيعي، وهو ما يكذب كل ما ورد من شائعات مزعجة لجمهوره حول حالته الصحية.

وكان الكينج محمد منير قد تعرّض لحالة إجهاد نتيجة تسجيله العديد من الأغنيات تحضيرًا لألبومه المتوقع طرحه أوائل العام المقبل.

وطمأن الكينج محمد منير الجمهور على حالته الصحية، في تصريح لليوم السابع، مؤكدا أن حالته الصحية بخير قائلا: "أنا بخير وزي الفل وموجود في بيتي حاليا بشكر كل جمهوري وكل الناس اللي سألت عليا أنا الحمدلله كويس ووسط أهلي وصحابي".