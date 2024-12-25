شيرين عبد الوهاب وأزمة النقابة: التحقيق لم يُحسم بعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن تصالح النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع نقابة الموسيقيين بعد تحويلها للتحقيق على إثر تصريحاتها خلال إحدى حفلاتها عن الملحن الراحل محمد رحيم، والتي طلبت فيها من الجمهور الدعاء له بالرحمة قائلة “خلينا نعمل سيئة جارية”.

وأكد الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين أن كل ما أشيع عن تصالح شيرين مع النقابة عار تماماً عن الصحة وأن الأزمة لم تحسم بعد، ولم يتم تحديد موعد التحقيق حتى الآن، مشيراً إلى أن النقابة ستعلن جميع التفاصيل في الوقت المناسب.

كان الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قد قرر إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق، معرباً عن استيائه الشديد بسبب تصريحاتها عن الملحن الراحل محمد رحيم، خلال حفلها بالكويت.

وقال مصطفى كامل، في بيان نقابة الموسيقيين: “على مدار يومين كاملين وأنا أُشاهد فيديو الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بدولة الكويت الشقيقة والحبيبة، وحكَّمت العقل والقلب كثيرًا فيما قيل على لسانها صوتًا وصورةً أمام الجمهور والفرقة الموسيقية والكاميرات”.