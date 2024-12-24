شمس البارودي: أبكي على فراق فلذة كبدي وونس عمري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:18 مساءً - نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك» منشوراً لأول مرة بعد وفاة زوجها الفنان حسن يوسف.

شمش البارودي :أحاول بكل ما أتيت بيقين وإيمان أن أصبر

وقالت شمس البارودي: "أحاول بكل ما أتيت بيقين وإيمان أن أصبر أحمد الله وأرضى بقضائه، وأتصبر إلا أني أذرف الدموع، بدون توقف، ذكريات حياتية في كل السكنات واللحظات أعتذر لمن حولي، لا أعلم ما هذا الضعف والوهن الروحي، استغفر الله، وأدعوه ثبت يقيني وارزقني لحظات الصدمة الأولى وساعات وأيام ما بعدها، إلا أن مرور الوقت يزلزلني حزنا على فراق فلذة كبدى عبدالله وونس عمري وسندي وأماني بعد الله شريكي في أنفاسي وخلجات نفسي وكل لحظات أيامي وعمري، حبيبي زوجي يحيط بي في معظم الأوقات، أبنائي وشقيقاتي وشقيقة حبيبي وبناتها وصديقاتي محاولين إخراجي من فجيعة الفراق ولوعة الحزن أجاريهم حتى أختلي بنفسي، فأجهش ببكاء يرجرج أحشائي وثنايا صدري بكاء لم أعهده من قبل".



يمكنك قراءة: شمس البارودي ترثي حسن يوسف قبل ساعات من العزاء: منتظرة لقائي بك

شمس البارودي: يارب قوني حتى أكمل مسيرة حبيبي

وتابعت شمس الباروي: "ما هذا الحزن الذي تعدى صبري واحتسابي، فيزلزلنى ولايتوقف إلا ويدمرنى، يعلم أحبابي فينهرونى وينصحونى مناعتك ستنهار، توقفى عن تدمير صحتك بهذا الحزن، احلف لهم والله مالي سيطرة علي نفسي، وكأن جماح الحزن تفلت من عقالها المغلفة بالصبر والرضي والإيمان، فتتمرد علي، فأردد سامحنى يارب سامحنى ياالله، سامحنى لضعفى وهوان يقيني في مصيبتى، وادعوه يارب أحفظ لى فلذات كبدى، وقوني حتى أكمل مسيرة حبيبي، فأتم ما تركه لهم لإسعادهم، وتأمين ما أراده لهم بعون الله وتوفيقه، افتقدك ياحبيبي، افتقد حنانك وعطاءك، أفتقد واحة الأمان ألتى احييتنا فيها، افتقد وجودك ونصحك ورأيك، افتقد جلوسي بجوارك تلف زراعك علي كتفي تبثنى حبك ونصحك ورأيك وأنا أسألك في أمور حياتنا وأبنائنا".

واختتمت شمس البارودي: "أعلم هي سنة الحياة الدنيا فراق يعقبه حزن حتى نلتقي في حياتنا الآخرة، فاللهم الصبر والاحتساب والسلوان، اللهم صبر يرضيك ويرضي أحبابي، وهم في دار الحق، صبرا جميلا يا الله صبرا صبرا صبرا يآرب".

وفاة الفنان حسن يوسف

يذكر أن الفنانة شمس البارودي، أعلنت وفاة زوجها الفنان حسن يوسف صباح الثلاثاء 29 أكتوبر، عن عمر ناهز 90 عاما، وأكد محمد يوسف، وفاة شقيقه الفنان الكبير حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، حيث قال عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقى الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته"، وجاءت وفاة الفنان القدير حسن يوسف بعد عام تقريبا من الحداد على وفاة ابنه الأصغر عبدالله.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».