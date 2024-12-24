شاهد :تسريب صور ساخنة ووضعيات فاضحة للفنانة هيفاء وهبي وهي عارية بين احضان هذا الفنان الشهير ...لن تصدق من يكون ؟؟

في الآونة الأخيرة، تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية غير موثوقة أخبارًا مثيرة للجدل تتعلق بتسريب صور وصفت بـ"الجريئة" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع الفنان المصري عمرو سعد، زاعمة أنها تعود لكواليس تصوير فيلم "دكان شحاتة" الذي أُنتج عام 2009.

حقيقة الصور المسربة للفنانة هيفاء وهبي وعمرو سعد: القصة الكاملة وراء الشائعات

الشائعات تضمنت ادعاءات بوجود لقطات حميمة جمعت بين هيفاء وهبي وعمرو سعد، وصلت إلى وصفها بمعاشرة حقيقية أثناء بروفات العمل. وقد رافقت هذه الأخبار صور مزعومة يُعتقد أنه تم التلاعب بها لتبدو وكأنها مشاهد خاصة.

من جهتها، نفت مصادر قريبة من الفنانة هيفاء وهبي هذه الأخبار بشكل قاطع، مؤكدة أنها تهدف للإساءة إلى سمعتها وتشويه مسيرتها الفنية. وأشارت المصادر إلى أن الصور المتداولة لا علاقة لها بأي مشاهد من الفيلم، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروجي هذه الادعاءات المغلوطة.

فيلم "دكان شحاتة"، الذي أخرجه خالد يوسف، كان واحدًا من أبرز الأعمال التي شاركت فيها هيفاء وهبي في بداية مسيرتها التمثيلية. وقد حظي العمل باهتمام واسع آنذاك، لكن الأخبار الأخيرة تسيء إلى صورة الفيلم والفنانين المشاركين فيه.