شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة برفقة مستر بيست أثناء زيارته للأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد جمعة جمهوره عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، صورة تجمعه مع اليوتيوبر الأشهر في العالم مستر بيست، أثناء زيارته لمصر.

وعلق محمد جمعة، على صورة جمعته أثناء خروج مستر بيست من زيارة الهرم الأكبر برفقة الدكتور زاهي حواس قائلًا: "الصورة دي مع مستر بيست أو جيمي، وهو لسه خارج من الهرم الأكبر بعد ما خلص تصوير مع الدكتور زاهي حواس، ورايح الأوتيل بتاعه اللي كان مقيم فيه، لمدة سبع أيام، بس خلص الكلام".





وكانت أعلنت هيئة الأفلام المصرية عبر صفحتها الرسمية عن منح تصاريح تصوير خاصة بصانع المحتوى الشهير مستر بيست عند هضبة أهرامات الجيزة وقد قدمت الهيئة الدعم اللوجستي لضمان سير عملية الإنتاج بسلاسة وكفاءة.

يُعتبر مستر بيست، واسمُه الحقيقي جيمي دونالدسون، من أشهر منشئي المحتوى على منصة يوتيوب عالميًا، حيث يحظى بقاعدة جماهيرية ضخمة مع أكثر من 230 مليون مشترك. اشتهر بإنتاج مقاطع فيديو ترفيهية ضخمة وذات ميزانيات هائلة، غالبًا ما تتضمن تحديات مثيرة وتوزيع جوائز ضخمة تصل إلى ملايين الدولارات.

وتُعد هذه الزيارة فرصة فريدة للترويج للسياحة المصرية وإبراز أهرامات الجيزة كوجهة مثالية للإنتاجات العالمية.

يجسد المشروع المرتقب التعاون بين صُناع المحتوى الرقمى والمؤسسات الرسمية في مصر، ما يفتح آفاقًا واسعة لجذب مزيد من الإنتاجات الدولية.