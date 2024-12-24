شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج هادى الباجورى من كواليس تصوير فيلم هيبتا 2 .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج هادي الباجوري تصوير الجزء الثاني من فيلمه هيبتا 2 المناظرة الأخيرة، وننشر الصور الأولى من كواليس تصوير الفيلم الذي حقق جزئه الأول نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيري.

وتأتى تحضيرات الجزء الثانى من فيلم هيبتا بعد مرور 8 سنوات على إنتاج الجزء الأول، والفيلم من قصة الكاتب محمد صادق والذي يشارك في كتابة السيناريو والحوار مع الكاتب محمد جلال، بالتعاون مع نهى أبو بكر، والفيلم يضم عددا كبيرا من الأبطال، من بينهم منة شلبي وكريم فهمي، بجانب كلا من كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، أسماء جلال، وحسن مالك.

ويستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا. كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا، ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

الجزء الأول من فيلم "هيبتا" قام ببطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، أحمد داود، دينا الشربيني، أحمد مالك، جميلة عوض، شيرين رضا، أنوشكا، أحمد بدير، سلوى محمد علي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم ماجد الكدواني، نيللي كريم، كندة علوش، هاني عادل، والفيلم مأخوذ عن الرواية التي حققت أعلى المبيعات واعتلت قوائم مبيعات الكتب في مصر لعدة أسابيع، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها في 2014.



هادي الباجوري



كلايك هيبتا 2