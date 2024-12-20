محمد فؤاد.. فنان قدم قصة نجاحه في فيلم سينمائي 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - يُعد النجم محمد فؤاد من أبرز نجوم التسعينات والذي نجح في الاستمرارية والنجاح والتألق عن طريقة صوته العذب وإحساسه العالي، الذي يخطف قلوب كل محبيه وعشاقه، ويصادف اليوم ذكرى ميلاده، حيث وُلد محمد فؤاد في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر 1961.

وفي يوم ميلاد "ابن البلد" محمد فؤاد كما لقبه الكثير من محبيه وعشاقه وأصدقائه، نرصد معكم أهم المحطات في حياته ..

نشأه محمد فؤاد

وُلد الفنان محمد فؤاد عبد الحميد في مدينة الإسماعيلية لأسرة تضم ثلاث بنات وسبعة صبيان، ولكنه تربى في حي "عين شمس" بالقاهرة والذي يغلب عليه الطابع الشعبي، وعاش هناك ما يقرب من 25 عامًا.

أحب الغناء في مرحلة مبكرة من حياته، وكان مشهورًا بين جميع أصدقائه بحبه للغناء لعمالقة المطربين المصريين مثل "عبد الحليم، أم كلثوم، عبد الوهاب، عبد الغني السيد، كما أحب مطربين أجانب أيضًا مثل "ديميس روسوس".

محمد فؤاد يقدم قصة نجاحه في فيلم "إسماعيلية رايح جاي"

دخل الفنان محمد فؤاد مجال الفن والغناء بالصدفة البحتة، وكانت بدايته الاحترافية مبكرًا، من خلال الفنان القدير الراحل عزت أبو عوف، وذلك في عام 1982 وخلال وجود فؤاد بنادي "الصيد" الرياضي لمشاهدة فرقة "4 إم" بقيادة الفنان الراحل عزت أبو عوف، فبعد انتهاء الحفل، كان محمد فؤاد وأحد أصدقائه يهمون بمغادرة النادي، وإذا بـ عزت أبو عوف يتوقف بسيارته لسؤالهم عن بوابة الخروج من النادي، فما كان من أحد أصدقاء محمد فؤاد إلا أن قال لعزت أبو عوف : " أنا صحبي صوته حلو أوي يا دكتور ياريت تسمعه".

وأعطاه الفنان عزت رقمه وبالفعل انضم محمد فؤاد لفرقة الـ "4 إم"، وقدموا معًا أغاني مثل "سلطان زماني – متغربين"، قبل أن ينفصل عنهم عام 1983 ويقدم أول ألبوماته المنفصلة "في السكة" الذي نجح لحداثة لونه الغنائي على آذان المصريين.

وذلك ما أكده الفنانان محمد فؤاد والراحل عزت أبو عوف في أكثر من لقاء تلفزيوني، وهو ما قدمه الثنائي أيضًا في فيلم "إسماعيلية رايح جاي" والذي عُرض عام 1997، ويُعد علامة فارقة في حياه محمد فؤاد، وفي تاريخ السينما المصرية بأكملها.



الفيلم الذي يستوحي تفاصيل عدة من حياة محمد فؤاد شخصيًا مثل وفاة شقيقه الأكبر وطريقة تعرفه على عزت أبو عوف، وقصة صعوده، وقد نجح الفيلم نجاحًا مذهلًا في شباك التذاكر المصري لم يكن أحد يتوقعه.

وأصبح الفيلم الأول الذي يحقق إيرادات مليونية غير مسبوقة بـ "15 مليون جنيهًا مصريًا"، بشكل كان مفاجئًا لفيلم كوميدي شبابي ينزل في وسط أفلام نجوم التسعينات، وأصبح نقلة جذرية في مستوى الإيرادات التي يمكن للسينما تحقيقها إلى مستوى أعلى ظلت السينما ثابتة عليه بعدها لفترة طويلة، وأصبح نجومه من أبرز نجوم السينما حاليًا على رأسهم الفنان محمد هنيدي، خالد النبوي، وغيرهم من النجوم الكبار.

أبرز أعمال محمد فؤاد في مجال الغناء والسينما

خلال مشوار غنائي طويل قدم عددًا من الألبومات الناجحة للغاية مثل "مشينا، حيران، الحب الحقيقي، حبيبي يا، ولا نص كلمة، بين ايديك"، وغيرها خلال مشوار غنائي متنوع، قدم خلاله 19 ألبومًا غنائيًا.

أما في مجال التمثيل والسينما، قدم محمد فؤاد عدداً من الأفلام والمسلسلات المميزة، حيث بدأ في فيلم "القلب وما يعشق" عام 1991 بعد ثماني سنوات تقريبًا من إطلاق ألبومه الأول، في عامي 1993 و1994، قدم مع المخرج خيري بشارة فيلمين متتالين هما "أمريكا شيكا بيكا" و"إشارة مرور".

وعام 1995 قدم مع المخرج الكبير محمد خان فيلم "يوم حار جدًا"، وبعدها قدم أفلام "رحلة حب 2001، هو فيه إيه؟ 2002 وغاوي حب 2005".



كما قدم فؤاد 3 مسلسلات وهي "دعوة للحياة 1989، أغلي من حياتي 2010، والضاهر 2019"، كما قدم برنامجاً تلفزيونياً وهو برنامج مقالب "مقالب فؤش في المعسكر 2014"، كما قام بغناء تترات مسلسلات منها أغنية مسلسل "إمام الدعاة 2003، أغلى من حياتي 2010، خطوط حمراء 2012، وأغنية مسلسل أرض النعام 2015".



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