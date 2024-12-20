بمقطع فيديو طريف.. دينا الشربيني وصبا مبارك تشعلان مواقع التواصل

فيديو طريف يجمع دينا الشربيني وصبا مبارك

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"الهنا اللي أنا فيه" أحدث المشاركات الفنية لدينا الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف للنجمتين، حيث ظهرتا فيه على طريقة "التيك توك"، وهما تجسّدان مشهداً من إحدى مسرحيات "مسرح مصر".تصدر مقطع فيديو طريف للفنانتينترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرتا في الفيديو وهما تجسدان مشهداً تمثيلياً جمع الفنانين ويزو وعلي ربيع من إحدى مسرحيات "مسرح مصر".وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع مقطع الفيديو، معلقين على خفة ظل النجمتين، ومؤكدين على قدرتهما على تقديم أدوار كوميدية.يُعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائي للفنانةفيلم "الهنا اللي أنا فيه"، وتدور أحداث الفيلم حول الدكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.ويشارك في بطولة الفيلم حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.أما الفنانةفتنتظر عرض الحلقات الأخيرة من مسلسلها "وتر حساس"، والمسلسل تتمحور أحداثه حول الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة، من خلال 3 سيدات، هن: صبا مبارك التي تعمل دكتورة وتمتلك مركزاً للتجميل، وإنجي المقدم التي تعمل محامية ومتزوجة من محمد علاء الذي يعمل مهندس ديكور، وهيدي كرم التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه صبا مبارك، وتربط السيدات الثلاث علاقة صداقة قوية، ولكن مع توالي الحلقات تتوتر هذه العلاقات بسبب الخيانة والغدر.مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقي حسام، محمد علي رزق صالح عبد النبي، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعي، نورا مهدي، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.يمكنكم متابعة أفلام ديسمبر 2024 ترفع شعار الكوميديا في مواجهة الرومانسيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا "إنستغرام الخليج 365".وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا "تيك توك الخليج 365".ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر "تويتر" "الخليج 365 فن".