إليانا تُحيي حفلاً بلندن ضمن جولتها الغنائية بحضور جماهيري كبير

إبراهيم معلوف يُشارك بالعزف مع إليانا

https://www.instagram.com/p/DDqIDAdokTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDqIDAdokTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDqIDAdokTD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إليانا تحصد جائزة أفضل فنان صاعد بـ"بيلبورد 2024"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - أحيت النجمة العالميةحفلاً كبيراً في لندن ضمن جولتها الغنائية حول العالم، على مسرح "O2 Shepherd’s Bush Empire" وشهد الحفل تفاعلاً كبيراً من الجمهور الذي حضر للاستمتاع بالعديد من أغانيها المميزة.وقد شهد الحفل العديد من المفاجآت المميزة والتي أضافت حالة من الحماس والسعادة لدى الجمهور، ومن أبرزها انضمام العازف العالميإليها على المسرح، ليُقدم مع إليانا عزفاً ساحراً على أغنيتها الشهيرة "جنّني"، وقد لاقى أداؤهما المشترك للأغنية تصفيقاً حاراً من الجمهور الذي تفاعل مع الأغنية بشكل كبير.ومن خلال حسابه الخاص بـ"إنستغرام" وجّه العازفرسالة إلى النجمة إليانا قال فيها: "اليوم شاركت المسرح في لندن مع المغنية الفلسطينية التشيلية الموهوبة جداً إليانا، في آخر حفل لها لعام 2024".وأضاف: "إليانا تُذكّرني بشقيقتي الصغيرة مايفا، التي تحمل أصولاً لبنانية وتشيليّة، لقد أهدَيتُ أغنية "Maeva in Wonderland" لها ضمن ألبومي Diagnostic عام 2011، وبطريقة مذهلة أشبه بالصدفة، لم تكن إليانا تعلم شيئاً عن هذا عندما استخدمت عيّنة من تلك الأغنية نفسها في رقصة حيوية ضمن جولتها العالمية".كما شارك أيضاً بالحفل مُغني الراب المصري، حيث قدم بصحبة المُغنية إليانا توزيع جديد لأغنية "يا إبن الإيه"، والتي لاقت إعجاب جمهور الحفل بدرجة كبيرة.يمكنك قراءة: حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى: رحلة إبداعية سعودية جديدةيُذكر أن النجمةقد حصدت جائزة أفضل فنان صاعد، خلال حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى 2024 والذي قد أُقيم منذ أيام، وعبرت إليانا عن سعادتها بحصدها لهذه الجائزة على مسرح الحفل، وسط حالة من التصفيق الحاد لها من قبل الحضور الذين تفاعلوا مع حماسها وفرحتها بهذه الجائزة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».