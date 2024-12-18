حصاد 2024: تعرفوا إلى أفضل 10 مسلسلات عربية لهذا العام

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية العربية كان لها حضور قوي في عام 2024، حيث استطاعت قصص هذه الأعمال في جذب شريحة عريضة من محبي المسلسلات من كافة أنحاء الوطن العربي، نظراً لما تضمنته من أحداث مثيرة ومتنوعة، ومن خلال التقرير التالي سوف نستعرض لكم أبرز 10 مسلسلات تم عرضها خلال هذا العام.

"البيت الملعون" : ألغاز ورعب ورومانسية

توليفة درامية مميزة نجحت في تقديمها نجاة حسين مؤلفة مسلسل "البيت الملعون"، إذ ظل العمل متصدراً لترند محرك البحث "جوجل" طوال مدة عرضه إلى جانب اعتلائه لصدارة قوائم المسلسلات الأعلى نسبة مشاهدة، و جاءت حبكته متنوعة ما بين الغموض والرعب والإثارة من خلال مجموعة أسئلة طرحت حول الشخص الذي يظهر لـ "رزان" الفنانة هدى حسين وأبنائها وهم نائمون" هل هو "شبح" أم شخص حقيقي ولكنه يتعمد التخفي؟ وما حقيقة الرجل العجوز سليط اللسان الذي يدعى "غانم" ويسكن في إحدى غرف المنزل وما علاقته بـ "رزان"؟، جميعها أسئلة طُرحت من قبل متابعي العمل وجاءت عقب ذهاب "رزان" وأبنائها إلى المنزل الكبير المهجور.

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"فعل ماضي": صورة من الواقع

" فعل ماضي" من المسلسلات الكويتية التي كان لها حضور مميز في عام 2024 ، ودلل على ذلك التفاعل الكبير من متابعي العمل مع أبطاله وأحداثه أيضاً والتي لمست الكثيرين منهم لكونها معبرة عما يحدث على أرض الواقع، ولاسيما قضية الابتزاز التي تتعرض لها الكثير من الفتيات اللاتي يقعن في فخ "الحب والغرام" من قبل أشخاص يغررون بهن، ولكن سريعاً تنكشف نواياهم السيئة، هذا ما حدث في علاقة "نورة" أسرار دهراب و "براك" علي كاكولي، وتماشياً مع عبارة " البدايات هي الأجمل" بدأت علاقتهما رومانسية للغاية، ولكن انقلبت الأحوال 180 درجة، عندما فاجأ "براك" "نورة" بوجود صور لها على هاتفه تظهر من خلالها بطريقة مخجلة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل قرر "براك" في أن يجعل صدمة "نورة" مضاعفة عندما ساومها على مبلغ مالي كبير قائلاً لها " الستر أم الفضيحة"؟

وبعيداً عن الصورة السابقة هناك قصة حب أخرى، نراها في الكثير من الفتيات اللاتي لا يستطعن التخلي عن حبهن القديم الذي يظل في مخيلتهن رغم ارتباطهن بشخص آخر، وهذا ما حدث بالفعل في علاقة "مناير " فرح المهدي وشاب يدعى "عيسى" الذي قرر التخلي عنها عقب ارتباطها رسمياً بشخص آخر، إلا أن "مناير" ظلت تطارد "عيسى" حتى لا يتخلى عنها في ظل رفض الأخير الدائم.

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"ع أمل": صوت درامي يساند المرأة

أما المسلسل اللبناني "ع أمل" استطاع منح الصوت النسائي مزيداً من القيمة، نظراً لاهتمام المحور الرئيسي لقصته بتسليط الضوء على الواقع اللبناني بعيداً عن الحياة الفارهة والتي اعتاد الكثيرون على رؤيتها في بعض من الأعمال الأخرى.

"ع أمل" يصور الجرائم ضد المرأة ضمن هيكله الدرامي، ويناقش أيضاً أهمية الحاجة إلى التغيير بكل جرأة وقوة، إذ تدور الدراما في مسلسل "ع أمل" في مجتمعين متوازيين ومتباينين، من خلال البيئة الثقافية والاجتماعية، مجتمع تسيطر عليه الهيمنة الذكورية، وآخر تتواجد فيه المرأة كشريك فعال له حقوق وعليه واجبات.

وشاركت في بطولة المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم منهم، الفنانة كارول عبود، ماغي بوغصن، مهيار خضور، بديع أبو شقرا، إلسا شلق، رنين مطر، ريان حركة، وآخرون، والعمل من تأليف نادين جابر، ومن إخراج رامي حنا.

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"العميل": جرعة أكشن

بمجموعة من الممثلين السوريين واللبنانيين، نجح مسلسل "العميل " بحبكته الإنسانية والتشويقية في أن يستحوذ على قلوب جمهور الوطن العربي، ورغم أن العمل هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "في الداخل" إلا أن صناعه والقائمين عليه أضافوا له لمسات جديدة ومختلفة جاءت قريبة من المشاهد العربي، فابتعدوا عن النمطية المعتاد عليها في الأعمال المقتبسة، بمزيد من الأكشن والألغاز والمؤامرات والمفاجآت أيضاً والتي أصبحت علامة مميزة في كل حلقاته.

حيث تدور قصة المسلسل حول الأخوين أمير ووسام اللذين يفرّقهما القدر منذ الصغر. يكبر أمير ليصبح ضابط شرطة، لكنه ينضم لعصابة كجزء من عملية سرية، بينما أخوه وسام، الذي اختُطف عندما كان طفلاً، يكبر ليصبح جزءاً من العصابة نفسها. ويعمل الأخوان معاً دون معرفة حقيقتيهما، ويتشابك مصيرهما في إطار مثير مليء بالتشويق.

وتشارك في بطولة هذا العمل كوكبة كبيرة من الفنانين سواء من سوريا أو لبنان، ومنهم: سامر إسماعيل، وسام فارس، يارا صبري، أيمن زيدان ومجموعة من الفنانين الشباب.

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"خريف القلب": قصص أسرية

جذبت اللغة الدرامية التي كتب بها مسلسل "خريف القلب" وماتضمنه من قصص إنسانية وقضايا تهم الأسر العربية، شريحة كبيرة من الجمهور من مختلف أنحاء الوطن العربي ، هذا الأمر ساهم في تصدر العمل الترند العالمي لـ 9 دول، ونشر حساب "MBC Talent" على الإنستغرام بوستر العمل، وتصدره الترند وعلق وكتب: "مسلسل خريف القلب يتصدر الترند في 9 دول حول العالم".

"خريف القلب" هو أول مسلسل سعودي درامي رومانسي من إنتاج سعودي تركي مقتبس من قصة تركية تقع أحداثه في 90 حلقة، وتبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها، المسلسل من بطولة نخبة من النجوم، منهم الفنان عبد المحسن النمر، إلهام علي، مروة محمد، فيصل الدوخي، لبنى عبد العزيز، إبراهيم الحربي، هند محمد، ميرال مصطفى، جود السفياني، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، مهيرة عبد العزيز، أروى، نذير غليون، بالإضافة إلى آخرين.

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"موعد مع الماضي": البحث عن الحقيقة

"موعد مع الماضي " من المسلسلات التي فرضت نفسها سريعاً على الساحة الدرامية العربية، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هي تيمة العمل التي تنتمي لنوعية دراما الجريمة وهي مفضلة بل ومحببة للكثير من المشاهدين، إذ أخذ بطل العمل "يحيى" آسر ياسين متابعي المسلسل لرحلة شاقة للبحث عن قاتل شقيقته "نادية" هدى المفتي، وذلك وسط أحداث مثيرة وصعبة واجهها من أجل معرفة الحقيقة التي دفع ثمنها غالياً من عمره لقضائه 15 عاماً خلف القضبان الحديدي، وهي مرحلة شبابه لاتهامه بكونه المتسبب في غرق شقيقته عمداً، وذلك بعد خداعه من قبل محامي عائلته، وظل هذا العمل في صدارة الترند لأسابيع بسبب نسب المشاهدات المرتفعة التي حققها.

المسلسل مقتبس من نسخة مكسيكية، من تأليف محمد المصري وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبةً من النجوم منهم: محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).

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"عمر أفندي": رحلة عبر الزمن

من بين المسلسلات التي أحبها وتعلق بها جمهور الدراما وأسعد من خلاله الحنين لذكريات الماضي الجميل هو مسلسل "عمر أفندي" الذي أخذ متابعيه إلى رحلة سريعة، نقلتهم من عصرهم الحالي والحديث إلى عصر آخر قديم، لا سيّما حقبة الأربعينيات، والتي شهدت الكثير من المفاجآت والمواقف، التي تخللتها مواقف طريفة وصعبة في نفس الوقت.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماضياً لا يعلم عنه شيئاً، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين، وشارك في بطولته عدد من النجوم وهم أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، ميران عبد الوارث، رانيا يوسف وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، ومن إخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

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"6 شهور": توليفة شبابية

من بين العوامل الرئيسية التي ساهمت في استمرار محبي الأعمال الدرامية لمتابعة مسلسل " 6 شهور" هي المجموعة الكبيرة من الوجوه الشبابية من النوعين البنات والشباب، والتي اعتمد عليها صناع العمل في بناء قصته وأحداثه، فكان ظهورهم رهاناً وليس مجرد وسيلة للتشويق فقط، وهذا ما تحقق من خلال النص الذي كتب لهم في السيناريو، حيث أظهرهم بشكل مقنع للمشاهد كخط درامي وأداء في ذات الوقت، وكان من بين هؤلاء الفنان نور خالد النبوي الذي قدم شخصية محورية بالمسلسل وهي "مراد" وشخصية " لطيفة" التي قدمتها النجمة الشابة نور إيهاب والتي تتقاسم معه دور البطولة، وغيرهم من الوجوه الشبابية أمثال نورا عبد الرحمن "سلمى"، باهر النويهي " حسام".

ولعل السمة البارزة في هذا العمل هي فكرته أو قصته التي سلطت الضوء بكل بساطة على بيئة العمل التي يشغلها الكثير من الشباب وهي العمل في مجال مبيعات العقارات.

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"الحشاشين": حقبة تاريخية صعبة

ومن المسلسلات التي ذاع صيتها قبل وبعد عرضها في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي هو مسلسل " الحشاشين"، حيث عكف صناعه على التحضير له لفترة طويلة من الوقت خاصة وأن الديكورات الخاصة به احتاجت إلى تصاميم معمارية خاصة، في إطار تاريخي ولاسيما في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة، وتشارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وآخرون، العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي

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"العتاولة": دراما شعبية مكتملة

ضمنت الخلطة الدرامية لمسلسل "العتاولة" نجاحه وذلك قبل عرضه على شاشة التلفزيون، لارتكاز التيمة الخاصة بها على الجانب الشعبي الممزوج بأحداث تشويقية وخط رومانسي إلى جانب عنصر الكوميديا والذي جاء متسقاً مع أحداث المسلسل التي دارت حول الشقيقين «نصار»، و«خضر» مجرمان محترفان وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر «حنة» فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، لكن ينشأ صراع دموي بين الشقيقين ويملأ الانتقام قلبيهما، مما يتسبب في دمار كل العائلة، والزج بأحدهما في السجن.

ويشارك في مسلسل "العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن منهم: الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوري، هدى الأتربي، حنان يوسف، إنتاج صادق الصباح، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.

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