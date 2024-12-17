طارق العريان يكشف تفاصيل التعاون مع عمرو دياب وأغنية الهضبة التي كان سيظهر بها أحمد زكي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - كشف المخرج طارق العريان عن تفاصيل الصداقة التي جمعته بالهضبة عمرو دياب، والتي تحولت من بعدها لتعاون نتج عنه أهم الفيديو كليبات في فترة التسعينات، كما روى أسرار تصوير كليبات نجوم التسعينات "حميد الشاعري، محمد منير، مصطفى قمر، وهشام عباس، وكشف عن أغنية الهضبة التي كان سيظهر بها أحمد زكي.

طارق العريان يكشف كواليس فيديو كليب "راجعين"

حل المخرج طارق العريان ضيف الإعلامية والنجمة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "DMC"، وخلال الحلقة كشفأسرار كثيرة عن تفاصيل الكليبات التي تعاون فيها مع، وكذلك نجوم التسعينات.

تحدث طارق العريان عن بداية العلاقة مع عمرو دياب، حيث قال: "العلاقة بدأت بعد عرض فيلم الإمبراطور للعملاق أحمد زكي سنة 90، حيث تفاجأت بأختى أثناء الفطار في شهر رمضان، تقول لي عمرو دياب على التليفون، لم أكن أعرفه، فتفاجأت أنه يتصل بي لكي يبارك لي على الفيلم".

وأكمل طارق: "بعدها قعدنا نتقابل لمدة أربع سنوات، نتحدث عن النجاحات والطموح، أصبحنا أصدقاء نخرج ونتحدث كثيراً مع بعض، إلى أن أتى في يوم وقال لي طارق فيه أغنية أريد إعادتها، فعندما شاهدت الأغنية رأيتها جيدة، فقولت له نعمل شيء آخر، حاجة جديدة"، وتابع: "فهو كان يحضر لألبوم راجعين، وافتكر أن هذا الألبوم الذي كان يضم أغنية "رجعت من السفر" والذي كان هيستعين فيها بأحمد زكي، وعملنا راجعين ومن بعدها أغاني كثيرة جداً أصبحت تُعرض علي".

طارق العريان: راجعين ضم عددًا كبيرًا من النجوم

وأوضح المخرجأن فكرة الكليب كانت فكرته، أما فكرة النجوم كانت فكرة، حيث قال:"فكرة الكليب وأنه بالأبيض والأسود كانت فكرتي، ولكن فكرة النجوم كانت فكرةحيث ضم مجموعة كبيرة من النجوم وهم طلعت زين، حسين الامام، علاء ولي الدين، عزت أبو عوف على البيانو، غادة عادل، وفكرة بداية الأغنية ومقطع "تعالى" الذي غناه طلعت زين كانت فكرةأيضاً".

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طارق العريان يتحدث عن ميزانية "راجعين": أنا وعمرو دفعنا من فلوسنا

أغنية "ورجعت من السفر" التي وافق عليها أحمد زكي

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طارق العريان يتحدث عن نجاحاته مع نجوم التسعينات

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وتطرقللحديث عن ميزانية كليب "راجعين"، حيث قال: "أتذكر أن الكليب كان من إنتاج نصيف كوزمان، نصيف قال لي أغلى أغنية في الدنيا أعطيك ميزانيتها، 80 ألف جنية بأجري بكل شيء، ولكني كنت أريد البدء بشئ ضخم"، وأكمل: "قال لي أنا هجيب النجوم على حسابي، فيه منهم حضر مجاملة، وأنا قمت بإضافة 100 ألف جنية على الـ 80 فأصبحت ميزانية الأغنية 180 ألف جنية، غير الليدفعه، وحظنا كان غريب جداً أننا صورنا دا بخام لأني كنت أريد أن يخرج الكليب مثل فيلم السينما، ولكن المعمل أتحرق، وأتحرق معه حاجات فقمنا بإعادتها مرة أخرى".كما كشف المخرجأن النجم الكبير، كان سيقدم أغنية "ورجعت من السفر" للهضبة، حيث قال: "أغنية ورجعت من السفر كانت ألحان ياسر عبد الرحمن، وكانت أغنية دراما، وقال لي أنا بفكر إنه ميطلعش في الكليب خالص فقط يطلع آخر مشهد"، وأكمل: "وعملنا الفكرة واقترح عليا أكلميعمل الكليب، وفعلاً كلمته وقعدنا عندفي البيت وأحمد زكي وافق وتشجع وكان حابب الفكرة، لحد لما جاء في يوم كلمته قال لي أغنية إيه اللي أنا أعملها انسى انسى وما تصورتش الأغنية دي وكانت هتبقى حاجة تاريخية لو عملها لأن فيها دراما حلوة"، وتابع: "مكنش هيظهر في الكليب إطلاقاً، كان سيظهر في آخر الكليب وأحمد زكي بيعدي من أمامه فقط".كما تطرق المخرجفي الحديث عن الكليبات التي أخرجها لنجوم التسعينات وحققت نجاحاً كبيراً، حيث قال: "عملت للكينج محمد منير "ليلى يا ليلى"، ودا كان ون شوت، وعملت لحميد الشاعري كليبين وهما "عيني" مع هشام عباس، و"وه يا غزالي" مع مصطفى قمر".

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