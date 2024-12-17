عن دوره في مسلسل العميل: سامر إسماعيل مرشح لجائزة أفضل ممثل تلفزيوني في Joy Awards

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - أعلنت إدارة حفل Joy Awards عن ترشيح النجم السوري سامر إسماعيل لجائزة أفضل ممثل بمسلسل تلفزيوني عن دوره في مسلسل العميل، وهذا ضمن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير سيُقام يوم 18 يناير المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسلسل العميل هو أحدث أعمال سامر إسماعيل، وسبقه المسلسل الاجتماعي السوري ولاد بديعة الذي نافس في موسم رمضان الأخير 2024. والمسلسلان حاضران أيضاً في ترشيحات Joy Awards بفئة أفضل مسلسل مشرقي.

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سامر إسماعيل في سطور

شهدت مسيرته الفنية بداية قوية ببطولة مسلسل عمر، الذي اختاره له المخرج السوري الكبير حاتم علي لتجسيد دور البطولة بشخصية الخليفة عمر بن الخطاب في المسلسل التاريخي الديني الضخم، ضمن ما يقرب من 250 نجم ونجمة من أنحاء العالم العربي، وفي مواجهة جمهور يقدر بالملايين، ليحقق المسلسل نجاحاً كبيراً على مستوى العالم العربي في 2012.

وجاءت أول بطولة سينمائية لـ سامر من خلال فيلم الإثارة والتشويق المختارون، من إخراج الإماراتي البريطاني علي مصطفى. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في 2016 في مهرجان لندن السينمائي، قبل عرضه تجارياً في مصر والإمارات، ثم على نتفليكس.

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أحدث أعمال سامر إسماعيل السينمائية

أحدث أعمال سامر إسماعيل السينمائية هو فيلم تشيللو، من إخراج دارين لين بوسمان الفائز بجوائز دولية، وتأليف تركي آل شيخ، مع النجم الفائز بالأوسكار جيريمي آيرونز. وفي السينما أيضاً شارك سامر في بطولة فيلم يوم أضعت ظلي للمخرجة سؤدد كعدان التي فازت عنه بجائزة أفضل عمل أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2018.

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