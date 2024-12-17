فلورنس بوغ تطالب بإلغاء معايير الجمال وتتحدث عن إرهاقها بالعمل

فلورنس بوغ تؤكد أن النساء تتم السخرية منهن بسبب مظهرهن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 05:59 مساءً - تحدثت النجمةعن كيفية مُعاملة النساء في هوليوود، ولماذا تعهدت دائماً بمعارضة القاعدة التي يسير عليها كثيرون.وخلال حديثها، أوضحتأنها ليست شخصية سيئة، وتتمنى أن يراها الناس شخصية طيبة؛ قائلةً، إن هُناك خطوطاً دقيقة يجب على النساء الالتزام بها؛ مؤكدة أنها لا تريد أن تندرج تحت الصور النمطية التي وضعها الآخرون؛ حيث ترى أنه أمر مُرهق حقاً بالنسبة لامرأة شابة، أن تكون في هذه الصناعة، وفي صناعات أخرى بالفعل، وأنها تقول ذلك لأنها كانت دائماً تشعر بالتشجيع لأن يكون لها صوت.وأضافت، أنها بعد عملها لمدة 10 سنوات، مازالت تتذكر العناوين الرئيسية حول الممثلة البريطانية كيرا نايتلي، وكيف تتم السخرية من النساء بسهولة بسبب مظهرهن.موضحة، أنه حينما ننظر نجد أنه ليس كلّ الناس لديهم سيقان طويلة. وأضافت، أنها تتذكر حينها كانت تشعر بأنها ليست ممثلة، وتتذكر أيضاً عناوين الأخبار المروّعة حول كيف لم تعُد كيرا نايتلي نحيفة، وأيضاً مشاهدة النساء يتمزقن على الرغم من كونهن موهوبات وجميلات.



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فلورنس بوغ ترى أن حديث الناس عن مظهر الفنانات هُراء

وأكّدت أن الشيء الوحيد الذي يُريد الناس التحدث عنه، هو بعض الهراء عديم الفائدة حول مظهر الفنانات؛ لذلك هي لم تعُد تهتم بالالتزام بهذه القواعد، وقالت، إنها في مسيرتها المهنية حتى الآن، كانت دوماً تهدف إلى تحدي الطريقة التي يُنظر بها إلى النساء.كما أوضحت، أنها سواء أكانت تقص شعرها أو ترتدي فستاناً شفافاً على السجادة الحمراء، بأنها كانت دوماً فخورة بالبقاء على طبيعتها، على الرغم من أيّ انتقاد أو معايير جمال مبتذلة.وأضافت، أنها فخورة لأنها تمسكت بنفسها وتبدو كما تبدو، وأنها مهتمة حقاً بالأشخاص الذين مازالوا غاضبين منها لعدم فقدان المزيد من الوزن، أو الذين يكرهون حلق أنفها؛ مؤكدة أنها لن تكون قادرة على تغيير الطريقة التي تسير بها الأمور.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».