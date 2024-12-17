الفيلم السعودي المصري ضي يشارك في مهرجان برلين الدولي.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم السعودي المصري "ضي- سيرة أهل الضي" للمخرج كريم الشناوي، للعرض في المسابقة الرسمية قسم "generation" بالدورة الـ75 من المهرجان، والتي سوف تقام في الفترة من 13 حتى 23 فبراير 2025.
يمكنكِ قراءة مراجعة الفيلم المصري السعودي "ضي": الحُلم بوابة الواقع
ويشمل فريق عمل فيلم "ضي" خلف الكاميرا، المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور. والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.
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وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن كواليس فيلم "ضي" في وقتٍ سابق؛ موضحة أن الإعداد للفيلم وتصويره استغرق نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبدالسلام موسى في نحو 50 موقعاً مختلفاً في محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقةً ومرهقةً.
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عرض فيلم "ضي" في مهرجان برلين السينمائي الدوليجاء اختيار فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" للمشاركة في الدورة الـ75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، بعد عرضه في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيمت فعالياته في الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة التراثية؛ حيث شهد المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم الذي حاز على إعجاب النقاد والمشاهدين.
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https://www.instagram.com/p/DDrn2j3tk8h/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة مراجعة الفيلم المصري السعودي "ضي": الحُلم بوابة الواقع
فريق عمل فيلم "ضي"فيلم "ضي" من بطولة بدر محمد والذي تم اختياره من اختبارات شملت أكثر من 100 وجه جديد، بجانب: الفنانة السعودية أسيل عمران، الفنانة السودانية إسلام مبارك، الفنانة المصرية حنين سعيد. بالإضافة إلى ظهور خاص لعدد كبير من النجوم في أدوار مميزة، بينهم: أحمد حلمي، محمد شاهين، محمد ممدوح، وأمينة خليل.
ويشمل فريق عمل فيلم "ضي" خلف الكاميرا، المنتج الفني خالد آدم، المشرف على الإنتاج محمود متولي، مصممة الملابس مونيا فتح الباب، إشراف فني علي حسام علي، تعاون فني وديكور لميس سليمان، مهندس الصوت يوسف الميهي، مصمم شريط الصوت أحمد صبور. والعمل تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج مصري سعودي مشترك.
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قصة فيلم "ضي"ويحكي فيلم "ضي- سيرة أهل الضي" قصة مراهق نوبي ألبينو يمتلك صوتاً عذباً، يعيش مع عائلة تخلى عنها الأب، يخوض الطريق إلى حُلمه للغناء اقتداءً بمطربه المفضّل محمد منير، بصحبة عائلته من أسوان إلى القاهرة؛ إذ يُعَدُّ الفيلم رحلةً مليئةً بالمحبة والأمل وقوة الأحلام والموسيقى، واكتشاف الذات وحب الأهل.
وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن كواليس فيلم "ضي" في وقتٍ سابق؛ موضحة أن الإعداد للفيلم وتصويره استغرق نحو 4 سنوات، وجرى تصويره برؤية مدير التصوير عبدالسلام موسى في نحو 50 موقعاً مختلفاً في محافظات مصر، وهو ما جعل رحلة تصوير العمل شاقةً ومرهقةً.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».