فلاشباك 2024 - شون ديدي وكانيي ويست يواجهان تهم جنـ سية فاضـ حة وكايلي جينر متهمة بالسرقة وحارسة أمن تضرب المشاهير في كان

ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2024 الكثير من الأحداث الملفتة التي تخص النجوم والنجمات العالميين ونورد لكم أبرزها:

ماضي شون ديدي يعود ليطارده

في عام مليء بالجدالات بين المشاهير، تمكن النجمشون ديديمن تصدر القائمة بواحدة من أكثر الفضـ ائح إثارة للصـ دمة في عام 2024.

بدأت القصة عندما انتشر على الإنترنت مقطع فيديو له وهو يتعدى على حبيبته السابقة، المغنية كاسي فينتورا.

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في عام 2016 شون وهو يمسك بحبيبته في ذلك الوقت ويدفعها ويركلها قبل أن يسحبها عبر ممر في فندق في لوس أنجلوس.

"من الصعب جدًا أن تفكر في أحلك الأوقات في حياتك، ولكن في بعض الأحيان يتعين عليك فعل ذلك. لقد كنت في حالة يرثى لها، أعني، لقد وصلت إلى الحضيض - لكنني لا أقدم أي أعذار"، هكذا صرح مغني Last Night في اعتذار علني.

وأضاف:"سلوكي في هذا الفيديو لا يغتفر، أتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي في هذا الفيديو. أنا أشعر بالاشمئزاز. لقد شعرت بالاشمئزاز حينها". وأضاف:"سلوكي في هذا الفيديو لا يغتفر"

ثم تم القبض على شون في مدينة نيويورك في سبتمبر/أيلول بتهمة التآمر والابتزاز والاتجار بالجـ نس بالقوة.

اتهمته السلطات بتدبير شبكة تجبر الضحايا على ممارسة أفعال حميـ مة، غالبًا تحت تأثير مواد غير قانونية، واستخدام التهديدات والعـ نف للحفاظ على السيطرة.

تم رفض طلبات الكفالة المتعددة التي قدمها، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته في عام 2025.

بالإضافة إلى التهم الفيدرالية الموجهة إليه، تقدم العديد باتهاماتهم الخاصة ضد شون. قال المحامي البارز توني بوزبي إنه سيمثل 120 ضحية مزعومة، بما في ذلك 60 رجلاً و60 امرأة.

قال توني خلال مؤتمر صحفي: "لم يكن ينبغي السماح باستمرار هذا لفترة طويلة. لقد خلق هذا السلوك مجموعة من الأفراد المصابين والخائفين والمصابين بالندوب".

علاقة هيو جاكمان المزعومة تتصدر عناوين الأخبار

وُصف النجم الأسترالي هيو جاكمان بأنه "خائن" هذا العام بعد الشائعات حول علاقته الرومانسية مع زميلته في بطولة برودواي، ساتون فوستر.

زعمت المصادر أن نجم X-Men انفصل عن زوجته، ديبورا لي فورنيس، العام الماضي، بعد زواج دام ما يقرب من ثلاثة عقود.

قال مصدر لصحيفة Us Weekly: "علاقة ساتون وهيو هي السبب وراء طلاق هيو وديب".

"كان الكثير من الناس في برودواي يعرفون ذلك، وقد أبقينا الأمر سراً لأن كلاهما شخصان لطيفان ورائعان. كان الجميع يحترم خصوصيتهما. ولكن كانت هناك علاقة غرامية "، تابع المصدر المطلع.

وقال مصدر لموقع Page Six عن الفنانين اللذين عملا معًا في The Music Man: "إنهما معًا بنسبة 100 في المائة وواقعان في الحب ويريدان قضاء بقية حياتهما معًا".

كايلي جينر متهمة بالسرقة

واتهمت النجمةكايلي جينربسـ رقة الأزياء هذا العام بعد أن ادعت مصممة الأزياء الأسترالية جيسيكا جوهانسن بيل، مالكة علامة جوهانسن التجارية، أن خط الأزياء الخاص بكايلي، Khy، نسخ من تصاميمها.

في الأول من آذار مارس 2024، لجأت المصممة إلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي لاتهام نجمة تلفزيون الواقع بسرقة فساتينها، التي أطلقتها علامتها التجارية قبل ثلاث أو أربع سنوات.

أشارت جيسيكا إلى أوجه التشابه المذهلة بين أحدث مجموعة لـ Khy وقطع توقيعها الخاصة.

على الرغم من التواصل مع فريق Khy للحصول على توضيح، تلقت جيسيكا ردًا يزعم أن التصميمات كانت نتيجة "عمل شاق وابتكار".

كان رد الفعل العنيف ضد كايلي وKhy سريعًا، حيث سارع المعجبون والمؤثرون للدفاع عن جيسيكا، ووصفوا التصميمات بأنها "متطابقة" واتهموا قطب الموضة بالسرقة.

ألبوم كايتي بيري يعتبر كارثة كبرى

كان من المتوقع أن يكون ألبوم النجمة كايتي بيري الذي طال انتظاره في عام 2024، عودة كبيرة لأميرة البوب. لسوء الحظ، كان الأمر أشبه بـ "الفشل"، حيث وصفه المعجبون والنقاد بالفاشل.

لم يتم استقبال الأغاني بشكل سيئ فحسب، بل واجهت أيضًا انتقادات قاسية لعملها مع المنتج المثير للجدل دكتور لوك، المعروف بمواجهته دعوى قضائية تم رفضها رفعتها المغنية كيشا وقالت مغنية إن المنتج اغتصـ بها وأساء إليها عاطفياً. نفى دكتور لوك هذه المزاعم وتوصل إلى تسوية مع المدعية الشهيرة.

حارسة أمن تثير ردود فعل عنيـ فة بعد مواجهات مع المشاهير

أثناءمهرجان كانالسينمائي لعام 2024، أصبحت حارسة الأمن سيئة السمعة بعد مواجهات متعددة مع المشاهير على السجادة الحمراء.

تم تصوير حارسة الامن وهي تتشاجر مع المغنية كيلي رولاند، بالإضافة إلى لحظات متوترة مع نجوم آخرين مثل الممثل الدومينيكي ماسيل تافيراس.

وبحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية، فإن حارسة الأمن فرنسية الأصل، وتعمل بعقد قصير الأمد.

متابعو المهرجان عبروا عن إستيائهم من أفعال حارسة الأمن، مشيرين إلى أنه يجب إتخاذ خطوات صارمة بحقها، وطردها من العمل.

لقد اهتز عالم الراب بسبب الخلاف الحاد بين دريك وكيندريك لامار هذا العام

في حين أن عملاقي الراب قد مرا بلحظات متوترة في الماضي، إلا أن علاقتهما وصلت إلى نقطة اشتعال في عام 2023 عندما تعاون دريك وجيه كول في أغنية First Person Shooter.

في الأغنية، يشير جيه كول إلى "الثلاثة الكبار" الذين "بدأوا الدوري" أي دريك وكيندريك ونفسه.

لم يكن كندريك مرحباً بفكرة تقاسم المنصة وشن هجومًا كاملاً على جيه كول ودريك في عام 2024.

لقد ندد بـ "الثلاثة الكبار" أثناء غناء مقطع من أغنية Future وMetro Boomin Like That، وغنى:"يا إلهي - الثلاثة الكبار، لا، أنا فقط كبير".

تصاعدت حدة الخلافات بين فناني الراب، حيث استمرا في تبادل الألفاظ الغنائية من خلال سلسلة من الأغاني المسيئة والرسائل الغامضة والتعليقات السلبية العدوانية.

وقد استحوذ التنافس على اهتمام عشاق الموسيقى هذا العام، بل واتخذ منحى عنيفًا. ففي شهر يوليو/تموز، تعرض الفنان ريك روس وحاشيته للهجوم في مشاجرة يُعتقد أنها مرتبطة بالعداء المتصاعد بين مغنيي الراب.

كانيي ويست يتعرض لدعوى قضائية من قبل مساعدته السابقة

رفعت لورين بيسكيوتا، المساعدة السابقة للنجمكانيي ويست، دعوى قضائية ضد مغني الراب لاستخدامه مكتبه في ييزي كـ "ساحة لعب جنـ سية" لجعله "يشعر بالقوة والأمان".

كما اتهمت زوجته، بيانكا سينسوري، بالعمل كمنسقة حفلاته الجنـ سية والمشاركة في تخيلاته الجنـ سية.

زعمت المدعية البالغة من العمر 36 عامًا أن مغني الراب لديه "غرفة نوم مؤقتة"، كاملة مع مرتبة ووسائد، في المكتب.

بعد وقت قصير من توقفها عن العمل مع كانيي في تشرين الثاني نوفمبر 2022، قالت لورين إنها قابلته وبيانكا في حفل بوست مالون في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، واتهمت كانيي بالإمساك بها من حلقها ووضع لسـ انه في أذنها، قائلاً: "كنت أعرف دائمًا ما سأفعله بك إذا رأيتك مرة أخرى"، بينما كانت بيانكا تقف في مكان قريب، وُصفت عارضة الأزياء الأسترالية البالغة من العمر 29 عامًا بأنها "غير منزعجة" من سلوك زوجها.