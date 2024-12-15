تعرّفي إلى أمنية نبيل الحلفاوي التي تحققت قبل وفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضي بخبر وفاة الفنان نبيل الحلفاوي، الذي رحل عن عالمنا عن عمرٍ ناهز الـ77 عاماً، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرُّضه لأزمة صحية قبل أيام، استدعت احتجازه في العناية المركزة. ومع هذا الخبر، حرَص عددٌ من النجوم والمشاهير على تقديم واجب العزاء للراحل، بجمل وعبارات مؤثّرة عبّروا من خلالها عن مدى حزنهم الشديد.

أمنية نبيل الحلفاوي

كشف ابناوليد وخالد الحلفاوي، ثنائي الإخراج في مصر، عن أمنية والدهما التي تمنى تحقيقها قبل وفاته، وهي عدم تعرُّضه لألم طويل فترة مرضه. وهذا ما تحقق بالفعل؛ فلم تمر سوى أيام قليلة عقب تعرُّضه لوعكة صحية، ليفارق الحياة اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر. واستعان ابنا "" بحسابه الرسمي على منصة "إكس" للكشف عن أمنية والدهما؛ حيث كتبا: "مش القبطان اللي كاتب التويتة دي للأسف. احنا ولاده وليد وخالد الحلفاوي. الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل". ليكشف الثنائي عن كون ما حدث هو أمنية الوالد؛ حيث قالا في التغريدة: "كان دائماً يدعو بكده، وربنا ما خذلوش. شكراً على كل الحب والدعاء. وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15 ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

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اشتهر نبيل الحلفاوي في الدراما التليفزيونية بشخصية نديم قلب الأسد ضمن ملحمة رأفت الهجان. وله عدة أدوار مميزة، من بينها: مسلسل "القاهرة- كابول"، الذي عُرض في رمضان 2021. وفي فيلم "الطريق إلى إيلات"، قدّم دوراً محورياً بتجسيده شخصية القبطان البحري المسؤول عن قيادة مجموعة من الضفادع البشرية في مهمة تاريخية.

كما لُقّب نبيل الحلفاوي بـ"القبطان" تقديراً لإتقانه الكبير للدَور الذي لعبه في فيلم "الطريق إلى إيلات"؛ حيث أصبح الاسم مرتبطاً بشخصيته القوية، ويُعتبر الفيلم من أبرز الأعمال الوطنية التي تعكس تضحيات الجيش المصري.

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