رنا سماحة تثير قلق محبيها على صحة ابنها: قلبي واجعني عليك 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - أثارت النجمة رنا سماحة قلق كلّ محبيها ومتابعيها مجدداً، على صحة ابنها "مالك"، وذلك بعد نشر صورة له من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، وهي تقوم بالدعاء له.

رنا سماحة تثير قلق محبيها على صحة ابنها

شاركت رنا سماحة صورة لابنها "مالك" من خلال خاصية "ستوري" عبْر حسابها على "إنستغرام"، وقد بدا عليه التعب الشديد. وعلّقت عليها قائلة: "يا رب يا روحي يشفيك ويعافيك ويحفظك ويخليك ليا يا عيوني".

وأكملت رنا: "قلبي واجعني عليك أوي يا لوكي. ربنا يقومك بالسلامة يا عيوني".

ابن رنا سماحة- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابها على إنستغرام



جديرٌ بالذكر، أن رنا سماحة أعلنت منذ أيام عن إصابة ابنها بمتحوّر كورونا؛ حيث نشرت صورة عبْر ستوري حسابها بـ إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "ربنا يشفيك يا حياتي، الفيروس المرة دي صعب، خلوا بالكم من نفسكم ومن ولادكم، ربنا يحفظنا جميعاً".



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رنا سماحة ترفض الحديث عن حياتها الشخصية

كانت الفنانة رنا سماحة قد خرجت عن صمتها بعد انتشار خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبوطالب، وقامت رنا بالتوضيح بأنها لا تريد التعليق على أيّ خبر يخص حياتها الشخصية، وذلك حسب المنشور الذي قامت بنشره عبْر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

حيث قالت رنا: "هاااام. بخصوص ما يتم تداوُله من أخبار تخص حياتي الشخصية، أنا معنديش أيّ تعليق للسادة الإخوة الصحفيين". وتابعت بأنها تحترم جميع الصحفيين، ولكن هذه رغبتها؛ قائلة: "إنتو على راسي بس أنا معنديش أيّ تعليق. ولا هيبقى ليا أيّ تعليق، وشكراً لاهتمامكم جميعاً".



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