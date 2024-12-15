أدوار ومشاهد لا تُنسى في المسيرة الفنية للراحل نبيل الحلفاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 05:55 مساءً - سادت حالة من الحزن داخل الوسط الفني، فور انتشار خبر وفاة الفنان نبيل الحلفاوي إثر تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية ألزمته العناية المركزة بإحدى المستشفيات.

رحل "الحلفاوي" وترك إرثاً فنياً كبيراً، لايزال محفوراً في أذهان محبيه وجمهوره في كافة أنحاء الوطن العربي، ومن خلال التقرير التالي سوف نتطرق إلى أبرز أعماله التي تركت علامة وبصمة على الساحة الفنية.

دور لا ينسى في "ونوس"

من بين الأدوار المميزة التي قدمها الفنان الراحلفي مسيرته الفنية هو دور "ياقوت" الذي قدمه في مسلسل "ونوس"، وهنا حدثت مباراة تمثيلية رائعة بينه وبين الفنان يحيى الفخراني، الذي جسد دور الشيطان وكان يسعى بكل جهد لكي يجعل "ياقوت" عبداً له وأن يقوم بتسليم نفسه بالكامل له.

ودارت أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، عن أحد الآباء (ياقوت) الذي يترك أبنائه وزوجته ويختفي لمدة 20 عاماً، ثم يأتي (ونوس) إلى أسرته، ويدعي أنه صديق والدهم، ويخبرهم أن والدهم وهو يمتلكان الملايين، فتتطور الأمور ويبدأ الصراع بين الأبناء والزوجة، ما بين العودة إلى حضن الأب والأموال، أو المضي في حياتهم كما كانوا.

صدفة تقوده للنجاح في " رأفت الهجان2"

ومن بين الأدوار الهامة التي قدمها الفنان نبيل الحلفاوي في عالم الدراما هو دور "نديم هاشم" بالجزء الثاني لمسلسل رأفت الهجان، وهو العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في جميع أجزائه، ولكن كان لهذا الدور قصة مختلفة حيث رُشح له في البداية الفنان الراحل كرم مطاوع ولكن قبل لحظات من تصوير مشاهده قدم اعتذار عن المشاركة ليكون "الحلفاوي" بديلاً له، ليصبح فيما بعد من أهم أدواره في الدراما التلفزيوينة، ونجح في عمل ثنائية مميزة مع بطل هذا المسلسل وهو الفنان محمود عبد العزيز الذي لعب دوراً محورياً به وهو "رأفت" الشاب الذي تغيرت حياته 180 درجة ليصبح شخص وطني يكلل جهوده لخدمة بلاده.

"الطريق إلى إيلات" شخصية حقيقية

كما كان للفنان الراحلعلامات مميزة في عالم السينما أبرزها دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، حيث قدم شخصية العقيد محمود في الفيلم، وهي شخصية مأخوذة عن شخصية حقيقية للقبطان مصطفى طاهر، واشتهربمشهد شهير خلال أحداثه وهو خوضوه مغامرة توسيع دائرة إحدى عبوات المتفجرات والتي كانت لا تحتمل أي خطأ، وظل هذا المشهد منتشراً على منصات التواصل الاجتماعي حتى وقتنا هذا. وشاركفي هذا العمل كوكبة من كبار النجوم على رأسهم الفنان عزت العلايلي، والفنان صلاح ذو الفقار.

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كوميديا مختلفة في العميل رقم 13

ومن الأعمال التي لا تُنسى للفنانهو فيلم العميل رقم 13، الذي قدم من خلاله ثنائية ذات طابع كوميدي مع الفنان محمد صبحي الذي قدم من خلاله شخصية "شريف مهران" الذي تم تجنيده من إحدى العصابات ليسهل لهم عمليات التهريب، ليوهمهم شريف بأنه سيعمل معهم، ويبلغ عنهم رجال الشرطة في نفس الوقت بقيادة " علي حسين" الشخصية التي قدمها

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