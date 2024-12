بريانكا شوبرا تُكرم في حفل جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي: ممتنة لأنني هنا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - يجتمع اليوم في جدة التاريخية، نخبة من النجوم العرب والعالم، في حفل توزيع الجوائز بمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، في دورته الرابعة، والذي يختتم فعالياته 14 ديسمبر، ويشهد الحفل تكريم عدد من صناع السينما الذين أحدثوا فارقًا في هذه الصناعة، سواء على مستوى بلادهم، أو عالميًا، وكانت ضمن هؤلاء الذين تم تكريمهم اليوم، نجمة بوليوود بريانكا شوبرا.

كلمة بريانكا شوبرا أثناء تكريمها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

الفنانة العالمية سارة جيسيكا باركر، سلمت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا درع التكريم، وصعدت شوبرا على المسرح بمساعدة زوجها المغني والممثل الشهير نيك جوناس، الذي حرص على توصيلها حتى المسرح، وظل ينتظرها جانباً.

ووجهت بريانكا شوبرا كلمة شكر وامتنان للقائمين على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وإلى الأستاذة جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

وقالت شوبرا متأثرة بتكريمها: "شكرًا جزيلًا لكِ جيسيكا، فأنتِ رمز للكثيرين وأن تقولي مثل هذه الكلمات عني وعن مسيرتي المهنية فهذا شرف كبير لي".

وتابعت: "أريد أن أهنئ مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وأهنئ السيدة جُمانا. أشعر بالامتنان لوجودي هنا للمرة الثانية، المهرجان مساحة مذهلة لصانعي الأفلام في جميع أنحاء العالم للالتقاء معًا".واضافت: "قابلت هنا زملائي في المهنة والمخرج العالمي سبايك الذي طالما حلمت أن أعمل معهم، واستطعت أن أجري الأحاديث معهم حول السينما".

وفي نهاية كلمتها قالت: "أود أن أقدم الشكر لعائلتي، لزوجي الذي يقف بجانبي هنا، ولوالدي وهو أول فنان عرفته في حياتي وفقدته عام 2013، لكنه مازال في قلبي. أنا ممتنة جدًا لكوني جزءًا من هذه الصناعة الرائعة، وسأسعى للقيام بالمزيد من القصص التي تنال إعجابكم".

بريانكا شوبرا في جلستها الحوارية تعتز ببلدها الهند

خلال الجلسة الحوارية لـ بريانكا شوبرا، ضمن فعاليات الدورة الرابعة بالمهرجان، تحدثت عن أصولها الهندية، وكيف أنها تنتمي وتعتز ببلادها، رغم أنها تعيش حالياً في الولايات المتحدة، وتشارك في السينما الأمريكية أكثر من الهندية، وقالت: "أعيش بين الهند وأمريكا. ولكن الهند بالنسبة لي هى حياتي.أقوم بأخذ جذوري معي لأى مكان أذهب إليه، لا تستطيع أن تقتلع أى هندي من جذوره أبداً مهما بعُد عن بلاده".

وأكدت بريانكا شوبرا التي حضرت الجلسة بساري هندي باللون الأبيض، أن الثقافة الهندية، ساعدتها كثيراً في مهنة التمثيل، وفي الانفتاح على العالم والوصول للعالمية، وأيضاً كانت عاملاً أساسياً في التنوع الذي يشاهده الجمهور بأفلامها، وتابعت: "الهند دائماً في قلبي، وكذلك الأفلام الهندية التي أنتمي إليها، فهى بمثابة جزء من عائلتي".

وأعطت بريانكا شوبرا تلميحاً أنها على وشك الاستعداد للمشاركة في فيلم هندي يتضمن رقصاً واستعراضات، وقالت: "اشتقت للرقص كثيراً".



بريانكا شوبرا تروي تجربتها في The Matrix Resurrections

عندما عرض الجزء الأول من سلسلة The Matrix، عام 1999، كانت بريانكا شوبرا شابة صغيرة، تحب السينما فقط من بعيد، وكان بالنسبة إليها مجرد فيلم مُبهر، ولم تتوقع أبداً أن بعد ما يقرب من 12 عاماً ستصبح بطلة الجزء الرابع من فيلم الخيال العلمي والأكشن The Matrix Resurrections الذي عرض لأول مرة في الولايات المتحدة، ديسمبر 2021، من إخراج "الأختان وتشاوسكي"، ومن بطولة كيانو ريفز، كاري-آن موس، نيل باتريك هاريس.

وتحدثت شوبرا عن تجربتها الأولى مع فيلم الأكشن، وقالت: "كنت منبهرة بتصوير الفيلم عندما شاهدته لأول مرة في دور العرض كواحدة من الجمهور، كان بالنسبة لي مثل السحر تقريباً، وغيَّر مفهومي عن السينما. وبعد سنوات طويلة عندما شاركت فيه كممثلة شعرت أول يوم تصوير أنني معجبة ولست ممثلة".

وتابعت: "فيلم The Matrix Resurrectionsجعلني أتعلم الرياضة وأدرك مدى أهميتها في مهنتي، لم يكن مجرد فيلم، لقد كان تحدياً جديداً وأشبه برحلة مُجزية عمّقت التزامي بالتمثيل، وأصقلت مهارتي".

