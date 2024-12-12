الأمير هاري يحكي عن ذكرياته الحزينة مع الكريسماس بسبب غياب والدته الأميرة ديانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - 27 عاماً منذ وفاة الأميرة ديانا، هكذا مرّوا على مُحبيها، ولكن بالنسبة لابنها الأمير هاري، لم يبدو الأمر كذلك، مرّوا عليه وكأنهم أيام، يتذكر كل شيء وكأنه حدث البارحة، سواء ذكريات سعيدة قضاها في سنواته القليلة بالقرب من والدته، أو لحظات مؤلمة لم تُفارق مُخيلته حتى الآن، ويذكرها أمام الجميع كلما تُسنح له الفرصة.

الأمير هاري يشارك أبناء الجنود الراحلين حفل الكريسماس

شارك الأمير هاري مؤسسة "جنود سكوتي الصغار -Scotty's Little Soldiers" حفلة الكريسماس الافتراضية "أونلاين- عن طريق مكالمة فيديو"، والتي ضمت ما يقرب من 280 طفلاً ومراهقاً، وهم أعضاء بالمؤسسة.

وتُعد "سكوتي" مؤسسة خيرية بريطانية تدعم الأطفال الذين مات آباؤهم أثناء الخدمة في القوات المسلحة، وتأسست في عام 2010 على يد نيكي سكوت بعدما فقدت زوجها "لي سكوتي" في عام 2009. ويحرص دوق ساسكس على تقديم الدعم المعنوي لهم منذ سنوات طويلة.

خلال الحفل، حكى هاري ذكرياته عن الكريسماس، وأوضح سبب مشاركته في هذه الاحتفالية، وهي لأن موسم الكريسماس يكون وقتاً صعباً ومليئاً بالذكريات الأليمة بالنسبة للأطفال الذين فقدوا آباءهم. وقال هاري، الذي تُوفيت والدته الأميرة ديانا عام 1997 عندما كان عمره 12 عاماً فقط، في الحفل الذي ضم شباباً وعائلات من مناطق بعيدة مثل ألمانيا وتايلاند وأستراليا: "لا بأس أن تشعروا بما تشعرون به من حزن وقت الكريسماس".

وتابع: "في هذه الفترة يوجد ناس يحتفلون وآخرون يشعرون بالفرحة، وعلى جانب آخر يوجد ناس يشعرون بالحزن. ربما سيختبر كل واحد منكم هذه المشاعر وهذا أمر طبيعي تماماً. لقد مررت بما تمرون به الآن، وكنت أشعر بالحزن والاشتياق لوالدتي وقت الكريمساس".

وأضاف هاري، وهو السفير العالمي للمؤسسة: "تذكروا في هذا الوقت أن لديكم بعضكم البعض، ولديكم هذه المؤسسة ولديكم الأشخاص الذين يحبونكم".

الأمير هاري والأمير سيزو ينظمان معرضاً فنياً خيرياً

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أبرم الأمير هاري، والأمير سيزو شراكة مع "جاليري" فني مشهور في نيويورك، لإقامة معرض بعنوان "Friend"، الذي سيُفتح للجمهور يوم السبت 14 ديسمبر 2024. وسيكون المعرض، الذي يستمر حتى 19 يناير، مجانياً للحضور، ويفتح باب التبرعات للجمعية الخيرية Sentebale، وهذا هو الهدف الأصلي للجمعية.

وفي بيانٍ تمت مشاركته مع مجلة PEOPLE، قال الأمير هاري والأمير سيسو: "هذا التعاون له معنى عميق بالنسبة للمنظمة. يجسد هذا المعرض روح الشمولية، وذلك لأن مشاركة الفن كقوة للتواصل والتغيير أمر ملهم".

يضم المعرض أعمالاً لرواد Minimalism وOp Art إلى جانب فنانين معاصرين، مع التبرع بنسبة 100% من أرباح المعرض إلى Sentebale، التي تعمل على الارتقاء بالشباب في ليسوتو وبوتسوانا.

وقال كي سميث، مؤسس الجاليري الذي يستضيف المعرض، في بيان: "عندما علمت لأول مرة عن Sentebale، أذهلني منهجهم المبتكر والموجه نحو معالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم والتي تؤثر على الجيل القادم".

وتابع: "تتوافق روح Sentebale مع قيم معرضنا؛ التعاون والتفاؤل وتمكين الجيل القادم. "friend" هو ​​أكثر من مجرد معرض، إنه احتفال بما يمكننا تحقيقه عندما نجتمع معاُ لإحداث تغيير ذي معنى".

ومن المقرر أن يتضمن المعرض أعمالاً شهيرة للفنان فرانك ستيلا (من سلسلة South African Mine المشهورة)، الفنانة بريجيت رالي (أعمال بالأبيض والأسود، أساسية لحركة Op Art) والفنان تاداكي كواياما (سلسلة الثمانينيات، التي تم تقديمها لأول مرة منذ 40 عاماً)، كما يشارك أيضاً كل من الفنانين راكوكو نايتو، أجنيس مارتن، سونو كوياما، ديلان ريتز كروز، تايجي تيراساكي، خورخي لويس رودريغيز، ريتشارد هامبلتون، وسانغ إيون.قد ترغبين في معرفة: لماذا لم تسافر ميغان ماركل إلى كندا مع الأمير هاري؟

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