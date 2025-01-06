غولدن غلوب 2025: كيت بلانشيت تكرر الفستان الذي ارتدته في مهرجان كان 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 02:51 صباحاً - دقائق قليلة تفصلنا عن بدء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، وقد بدأ منذ قليل توافد عشرات من نجوم السينما والتلفزيون على السجادة الحمراء، وجاء من بينهم المرشحين للفوز بالجوائز، وبعض الضيوف من المشاهير والإعلاميين ومؤثرو السوشيال ميديا.

كيت بلانشيت لا تخشى تكرار الفستان في عام واحد

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النجمة العالمية كيت بلانشيت، البالغة من العُمر 55 عامًا، خطفت الأنظار كعادتها فور وصولها السجادة الحمراء لحفل جوائز غولدن غلوب، وارتدت الممثلة الاسترالية فستانًا ذهبيًا مرصعًا بالترتر من لويس فيتون، ولم تترد بلانشيت من تكرار هذا الفستان بعد ثمانية أشهر فقط من ظهورها به آخر مرة في مهرجان كان السينمائي لعام 2024. وبينما اختارت بلانشيت العام الماضي تسريحة شعر أنيقة مرفوعة لأعلى مع الفستان، اختارت في حفل غولدن غلوب 2025 تسريحة شعر قصيرة بسيطة.

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ريا أبي راشد بإطلالة حمراء على رد كاربت حفل غولدن غلوب

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بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ومن بين أوائل الحضور هم الإعلامية رايا أبي راشد، التي حرصت أن تكون من بين النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي.

وتألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بإطلالة هوليودية كلاسيكية عبارة عن فستان أحمر طويل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع مكياج ناعم وبسيط يبرز أنوثتها.

وانضم لريا أبي راشد على السجادة الحمراء آشلي غراهام، راشيل سميث، هيذر ماكماهان، أنجيليك جاكسون، الطفلة تايلين بيغز، إليزابيث واغمايستر، سكوت إيفانز، آدم روز، ويليام ستانفورد ديفيس، تيم غراي وجودي لونغ، شاني أتياس، ديلان كلارك، زوري هول، كيلتي نايت، لورين ليفرانك، وتشارلوت كارول، مات ريفز، بول داونز وزوجته لوسيا أنيلو، لي لي سينغ، مارين موريس، مونيكا باربارو، مندي كالينغ، تيلر جيمس ويليامز، جاكي تون، آلي ونغ، كيت بلانشيت، بايال كاباديا، جاستين لوب، موريس تشستنت، كوبر كوتش، تيموثي سيمونس، كريستين مليوتي، أليسون جاني، داكوتا فانينغ، آنا ساواي، كيري واشنطن، آريانا ديبوز، جيسيكا غونينغ، غلين كلوز، راشيل بروسناهان، إيزابيلا روزيليني، والمزيد.

ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

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بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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