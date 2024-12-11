رولان مهنا يستعد لحفلة رأس السنة.. وأغنية لبنانية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان اللبناني رولان مهنا لإحياء حفلة رأس السنة في لبنان بفندق غولدن ليلي، الواقع في منطقة عاليه – عبادية، حيث ينتظر الجمهور سهرة استثنائية مليئة بالطرب والأجواء المميزة.

وفي بداية شهر يناير المقبل، يكشف مهنا عن أغنيته اللبنانية الجديدة، التي تحمل الطابع الرومانسي، وتعد إضافة مميزة إلى مسيرته الفنية. الأغنية من كلمات الياس مطر، ألحان رولان مهنا نفسه، وتوزيع الموسيقي كوكو ب.

وقد تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سيرج الهليل، ليتمكن الجمهور من الاستمتاع بهذه التجربة الفنية الجديدة بشكل بصري وموسيقي معًا.

حفل رأس السنة وأغنيته الجديدة يعدان من أبرز محطات رولان مهنا الفنية لهذا الموسم.