الملك كارل غوستاف يتقدم العائلة المالكة السويدية في حفل توزيع جوائز نوبل 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - في حفلٍ ملكي ضخم يُقام بشكلٍ سنوي، جمع بين العراقة والأصالة والعلم والفخامة، حضر أفراد العائلة المالكة السويدية -على رأسهم الملك كارل السادس عشر غوستاف وزوجته الملكة سيلفيا- حفل توزيع جوائز نوبل 2024، وقدم الملك جوائز الأدب والفيزياء والكيمياء وعلم وظائف الأعضاء أو الطب في ستوكهولم.

أعضاء العائلة المالكة السويدية يشهدون حفل توزيع جوائز نوبل

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بدأ الحفل، الذي أُقيم أمس 10 ديسمبر 2024، بمقطوعة موسيقية قدمتها أوركسترا ستوكهولم الفيلهارمونية الملكية في قاعة حفلات ستوكهولم. وقد حضر الحفل الملك كارل السادس عشر غوستاف، الملكة سيلفيا، ولية العهد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، الأمير كارل فيليب وزوجته الأميرة صوفيا -التي بدا عليها بوضوح علامات الحمل- الأميرة مادلين وزوجها كريس أونيل.

وإلى جانب أفراد العائلة المالكة، حضر الحفل الفائزون بالجائزة وعائلاتهم، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة السويدية وأحزاب البرلمان.

وبعد الحفل وتسليم الجوائز، تم تصوير الحشود وهي تستمتع بمأدبة فاخرة، حيث أُقيم حفل عشاء رسمي حضره أفراد العائلة المالكة، الذين اختلطوا مع الحائزين على جائزة نوبل، وبدا أنهم يستمتعون بالمحادثات وسط الطاولات المزينة بشكلٍ مذهل. كما أُقيمت عروض مسرحية، شارك فيها المغني السويدي لاله بوركاريم.

وفي مساء اليوم، سيستضيف الملك حفل عشاء آخر على شرف الحائزين على جائزة نوبل في القصر الملكي.

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الحاصلون على جائزة نوبل لعام 2024

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مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2024 إلى جون جيه هوبفيلد وجيفري هينتون. حصل على جائزة نوبل في الكيمياء ديفيد بيكر وديميس هاسابيس وجون جامبر. وحصل فيكتور أمبروس وجاري روفكون على جائزة نوبل في الطب، بينما حصلت هان كانغ على جائزة نوبل في الأدب. وحصل دارون أسيموجلو وسيمون جونسون وجيمس أ. روبنسون على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية.

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