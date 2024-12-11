بشرى لـ الخليج 365: سوق الإنتاج من أهم الفعاليات التي تحدث في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - تواجدت الفنانة بشرى في سوق الإنتاج المقام على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، المقامة في مدينة جدة التاريخية في الفترة من 5 وحتى 14 ديسمبر الحالي.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: سهى الوعل

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

بشرى تشيد بسوق الإنتاج

التقت كاميرا "الخليج 365" بالفنانة بشرى، التي أكدت سعادتها بالتواجد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي وحرصها على التواجد بشكلٍ دائم في سوق الإنتاج، باعتباره واحداً من أهم الفعاليات التي تُقام في المهرجان، ويُعتبر مكاناً للالتقاء بصناع الفن والسينما لا يوجد مثله في أي مهرجان آخر، ذلك إلى جانب أنه يشهد حضوراً عالمياً وإقليمياً كبيراً.

أشادت بشرى بدور سوق الإنتاج في فتح مجال للشراكات الفنية، وهو ما ظهر بشكلٍ لافت في فيلم الافتتاح "ضي" وفيلم "هوبال" اللذيْن شهدا شراكات إنتاجية سعودية مصرية.

وكشفت بشرى أنها تفضل تحقيق التوازن في عملها كمنتجة، فهي تميل إلى تقديم أفلام سينمائية لتحقق من خلالها ربحاً تستطيع من خلاله إنتاج أفلام برؤية خاصة تنافس بها في المهرجانات الفنية.

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مشاركتها في رمضان 2025

الجدير بالذكر أن بشرى تعاقدت مؤخراً على المشاركة في مسلسل "سيد الناس" في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، ويمثل هذا العمل عودة بشرى للمنافسة الرمضانية من جديد، وذلك بعد آخر مشاركة لها في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في رمضان 2021، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" في إطار اجتماعي شعبي، وتأتي أحداثه خلال 30 حلقة، ويشارك ببطولة المسلسل كلٌّ من: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا. بينما يُجرى التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

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