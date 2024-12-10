بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، جلسة حوارية للمخرج المصري محمد سامي، مساء أمس الاثنين 9 من ديسمبر، بحضور الأستاذة جُمانا راشد الراشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام. إضافة لعدد من الفنانين ضيوف المهرجان، منهم: يسرا، مي عمر، ريم سامي، وغيرهم.

وتحدث المخرج محمد سامي عن تفضيله الأجواء الكلاسيكية في أعماله بالدراما التلفزيونية، وقدرته على الجمع بينها وبين الإيقاع السريع المشوق، وقال سامي إنه يجعل الهدف دائماً أمامه هو الجمهور، الذي يعتبره العنصر الأكثر خبرة في المنظومة الفنية.

النجوم عن محمد سامي: مخرج استثنائي

وبعد الجلسة الحوارية مع المخرج، أبدى عدد من نجوم الفن رأيهم فيه بوصفه مخرجاً وفي العمل معه، حيث قالت الفنانة يسرا : "شخصية استثنائية، وهو مخرج فاهم لذوق الجمهور، وهو من الشباب الواعدين الذين يقدمون شيئاً مختلفاً تماماً عن الآخرين،له مذاق وطعم خاص، ومخرج كبير".

كما قالت الفنانة شيماء سيف: "محمد سامي حبيب قلبي، وأعظم مخرج في الدنيا، وأنا أحبه جداً وسعدت بالعمل معه في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان القادم، وقد اكتسبت أشياء كثيرة جداً من أستاذ محمد؛ فكان ضروري وجودي معه اليوم"، وأكملت: "محمد سامي بيتميز بالدقة ويهتم بكل التفاصيل، دايماً حافظ الأسكريبت، هو فظيع وربنا يحميه".

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وقال الفنان ماجد المصري: "أحلى أدواري وأحلى مسلسلات قدمتها مع سامي، وهو مخرج يحب شغله جداً بطريقة زيادة عن اللازم".

وأضافت الفنانة بشرى: "سامي إنسان عنده شغف كبير بشغله وبيموت نفسه من أجله، ويسير على المدرسة القديمة، وهي أن المخرج رب العمل"، وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي: "عادة الجمهور يذهب إلى النجم أو النجمة، ولكن عند الذهاب للمخرج؛ فهذا من الحالات النادرة، وسامي عامل دائرة حلوة".

وأضافت النجمة ريم سامي: "محمد أكتر إنسان قابلته مثقف، وبيحب شغله جداً، ونجح في تطوير الدراما، وأنا سعيدة جداً من أجله".

ومن جانبه شكر المخرج محمد سامي أصدقاءه وزملاءه على دعمهم له قائلاً: "وجود أصدقائي وزملائي بجانبي يشعرني بقوة".

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مشاركة محمد سامي في رمضان بمسلسلين

يُنافس المخرج محمد سامي، بمسلسلين دفعة واحدة، كل منهما مكون من 30 حلقة، وهو الأمر الذي قد يُشكل ضغطاً كبيراً على أي مخرج، خاصةً أنه مطالب بتقديم أعمال مميزة قادرة على المنافسة في ذلك الموسم الدرامي الضخم، كما أنه يتعاون مع اثنين من النجوم، يحظيان بقدرٍ كبير من المتابعة في رمضان.

المسلسل الأول الذي يُقدمه محمد سامي، في رمضان المقبل، هو "إش إش" الذي انتهى من تصويره قبل أقل من أسبوعين، ليُعَدُّ أول الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض، وهو بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

كما بدأ تصوير مسلسل "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، والمكون أيضاً من 30 حلقة، حيث دخل هذا المشروع فور انتهائه من "إش إش" دون الحصول على إجازة إطلاقاً، وذلك بسبب ضيق الوقت، حيث يسعى للانتهاء منه قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل "سيد الناس" يدور في إطار اجتماعي شعبي، وهو من بطولة: عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا. وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح. وإخراج محمد سامي.

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