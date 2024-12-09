معتصم النهار يرفع سقف المنافسة في رمضان: “نفس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ معتصم النهار تصوير مسلسله الجديد “نفس”، الذي يخوض من خلاله سباق الدراما الرمضانية برؤية جديدة ترفع سقف المنافسة لعام 2025. يجمع هذا العمل بينه وبين النجمين عابد فهد ودانييلا رحمة، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة “الصباح”.

الجدير ذكره أن معتصم النهار فاز مؤخراً بجائزة “أفضل ممثل عربي” عن دوره في مسلسل “لعبة حب” في الدورة الخامسة عشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر. وقد جاءت هذه الجائزة بناءً على تصويت الجمهور الذي اختاره الأفضل بين جميع الممثلين العرب. وهذه ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها معتصم على هذه الجائزة، إذ سبق وتم تكريمه بها عن دوره في مسلسل “خمسة ونص” عام 2019، مما يعكس مكانته المرموقة في الدراما العربية.

إضافة إلى ذلك، تم ترشيح معتصم النهار لجائزة JOY Awards التي ستُقام في السعودية، مما يزيد من الزخم حول إنجازاته المتتالية في المجال الفني.

على صعيد آخر، انتهى معتصم النهار مؤخراً من تصوير مسلسل “مش مهم الاسم”، الذي سيُعرض خارج السباق الرمضاني. يضم هذا العمل نخبة من الممثلين اللبنانيين، منهم: أندريا طايع، أليكو داوود، أنجو ريحان، دوري سمراني، ليزا دبس، ونيبال عرقجي. المسلسل من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج ليال راجحة، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”.