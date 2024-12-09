حسين الجسمي يحتفي بمسيرة الاتحاد بالوثبة في أبوظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وضيوف دولة الإمارات وسمو الشيوخ، تألّق النجم الإماراتي حسين الجسمي في تقديم لوحتين فنيتين معبرتين ضمن احتفالية “مسيرة الاتحاد”، التي نظمها ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 للدولة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد لعام 2024.

الاحتفالية جمعت أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة، معبّرة عن معاني الانتماء والاعتزاز بالقيادة والوحدة الوطنية الإماراتية، في أجواء جسدت روح التضامن والتلاحم بين القيادة والشعب.

لوحة “إلى حضرة”

قدّم حسين الجسمي اللوحة الأولى بعنوان “إلى حضرة”، التي عبرت عن اعتزاز شعب الإمارات بقائد مسيرة الاتحاد، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. الأغنية من كلمات الشاعر حميد سعيد النيادي، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح، ومكساج وماستر علي الأمير. تضمنت كلماتها المعبّرة:

“إلى حضرة سموٍّ في علوٍّ مثل نجم سهيل

شبيه الشامخات الراسخات وساميات الجاه

إلى القايد إلى محمد بن زايد مَنار الجيل

يغني المجد ويمجِّد ويتردد صدى معناه”

لوحة “يا دارنا”

وفي اللوحة الثانية بعنوان “يا دارنا”، ظهر الجسمي مرتدياً ثوب التراث الإماراتي التقليدي، الذي كان يرتديه الآباء والأجداد، مجسداً روح الاتحاد وصلابة إرادة الشعب الإماراتي. الأغنية أكدت قيم الفخر والاعتزاز، حيث قال:

“يا دارنا يا دارنا

يا دار عالين المقام اهل الفخر

هذي الامارات ولها

نرخص بالأرواح ولها نسوم العمر”

مسيرة الاتحاد

شارك في مسيرة الاتحاد أبناء القبائل من مختلف إمارات الدولة، مقدمين لوحات من الأهازيج الشعبية والتراثية الأصيلة التي عبرت عن تاريخهم العريق وأصالتهم المتجذرة.

هذه الاحتفالية الوطنية جاءت لتبرز معاني الوحدة والفخر التي يعيشها أبناء الإمارات تحت قيادة حكيمة تقود مسيرة الاتحاد نحو المزيد من الإنجازات.