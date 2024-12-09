بالصور – إيمينم يشعل أجواء أبوظبي بليلة استثنائية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل نجم الراب العالمي إيمينم أجواء الاتحاد بارك بأداء مذهل في الليلة الثالثة من حفلات ما بعد السباق المقدمة من بنك أبوظبي الأول، ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي.

افتتح إيمينم الأمسية بأغنيته الشهيرة “Lucifer”، التي أثارت حماس الجماهير وأشعلت الأجواء منذ اللحظة الأولى. واستمتع الحضور بمجموعة من أغانيه الكلاسيكية الشهيرة مثل “Stan” و*“Without Me”*، ليعيشوا ليلة استثنائية مليئة بالطاقة والحماس. واختتم إيمينم الأمسية بأداء لا يُنسى لأغنيته الشهيرة “Lose Yourself”، ليبهر الحضور بأدائه القوي وكلماته المؤثرة، مما جعل هذه الليلة واحدة من أبرز لحظات عطلة الأسبوع.

استمر التشويق ليلة أمس مع الحفل الرسمي من حفلات يا سلام المقدمة من “e& – إي آند”، حيث قدم Mahmut Orhan أداءً ساحرًا في الحديقة في ياس بجوار فندق دبليو أبوظبي، مع أشهر مقطوعاته الموسيقية، بما في ذلك الأغنية العالمية الشهيرة “Feel”.

يصادف غدًا الختام الكبير لعطلة الأسبوع، حيث تقدم فرقة الروك البريطانية الأسطورية Muse عرضًا مذهلًا في الاتحاد بارك، بينما يختتم Lost Frequencies حفلات يا سلام الرسمية المقدمة من “e& – إي آند” بحفل لا يُنسى في الحديقة في ياس، لتكون نهاية عطلة السباق استثنائية بكل المقاييس.