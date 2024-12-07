ليلى علوي تختتم عامها النّاجح بهذه المفاجأة… شاهدوا الصّور

شوّقت الممثّلة المصريّة، ليلى علوي، الجمهور العربيّ حول فيلم “المستريحة” وهو من بطولتها إلى جانب بيومي فؤاد، محمّد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، عبد الرّحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف محمّد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدّين وأحمد سعد والي وإخراج عمرو صلاح. وقد سبق أن أكّدت “علوي” أنّ هذا الفيلم يختلف عن الأعمال السّابقة التي جمعتها بالممثّل بيومي فؤاد، سواء من حيث الأحداث أم الشّخصيّة التي تجسّدها، وهو ما سيلاحظه الجمهور بعد عرض الفيلم.

من المُقرّر أن يُعرض الفيلم في صالات السّينما بمصر في الأوّل من كانون الثّاني/يناير القادم. أمّا في دول الخليج والسّعوديّة سيعرض الفيلم في الثّاني عشر من كانون الثّاني/يناير القادم.

وقد حصل موقع “الخليج 365” على أكثر من صورة من كواليس التّصوير، إذ لفتت ليلى علوي الأنظار بلوك جديد اعتمدته للشّخصيّة في الفيلم وذلك من خلال تسريحة شعر مختلفة ولونٍ أشقر بدت في غاية الجمال والتألّق فيه.

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نذكر أنّ ليلى علوي عاشت نجاحًا كبيرًا في عام ٢٠٢٤ من خلال أعمال سينمائيّة ومشاركتها في موسم الرّياض بمسرحيّة “الصّندوق الأحمر”، إضافة إلى نشاطات فنّيّة واجتماعيّة.