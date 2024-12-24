تطوّر مفاجئ في قضيّة انفصال جنيفر لوبيز وبن أفليك… إليكم ما حصل في السّاعات الأخيرة

لا تزال عمليّة الانفصال بين جنيفر لوبيز وبن أفليك تسير ببطء، بسبب الشّكوك المستمرّة لدى الزّوجين. إنهما يظلّان على اتّصال، وخلال هذه الفترة الاحتفاليّة، لا يزال من الممكن أن يعقدا بعض الاجتماعات المتفرّقة.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل”. التقت لوبيز وأفليك يوم الأحد في Soho House، وهو نادٍ خاص في غرب هوليوود، حيث تبادلا هدايا عيد الميلاد على الغداء.

وشوهدت جنيفر لوبيز مرتدية بنطال جينز واسع السّاق وسترة صوفيّة بيضاء فضفاضة، بينما ارتدى بن أفليك بنطالًا مع “تي شيرت” أزرق وسترة سوداء بينما كان يحمل حقيبة، ربّما فيها الهديّة.

وكشف مصدر لـ “الصّفحة السّادسة” يوم الثّلاثاء بأنّ: “لديها كلّ النّيّة في أن يتتابعا أخبارهما على الرّغم من عدم تورّطهما بشكل رومنسيّ”، مضيفًا أنّهما ما زالا على اتّصال.

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كما صرّح مصدر حصريّ لموقع In Touch أنّ جنيفر لوبيز وبن أفليك لا يزالان غير قادرين على الاتّفاق على شروط طلاقهما وقد يستمرّ الوضع على هذا الشّكل لفترة طويلة.

“لقد مرّت ستّة أشهر منذ أن تقدّمت لوبيز بطلب الطّلاق ولم يتِم حلّ أي شيء، ولا يبدو أنّهما قريبان حتى من الانتهاء من الطّلاق”.