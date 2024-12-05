إدانة فنان سوري في العراق بتهمة نشر محتوى مخالف للأخلاق

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت المحكمة الجنائية في الكرخ حكماً ضد الفنان السوري محسن الفراتي بتهمة نشر محتوى وُصف بالهابط و غير الأخلاقي، و جاء الحكم إستناداً إلى المادة 403 من قانون العقوبات العراقي، بعد مراجعة إجراءات لجنة وزارة الداخلية المختصة بمكافحة المحتوى الضار على منصات التواصل الإجتماعي .



تم القبض على الفراتي في شهر حزيران الماضي في إطار حملة موسّعة تشنها السلطات العراقية ضد صناع المحتوى الذين ينشرون مواد تُعتبر مخلّة بالقيم الأخلاقية و الإجتماعية، في ظل تصاعد الجهود لمكافحة هذا النوع من الإنتهاكات.

