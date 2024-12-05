الأمير هاري يكسر صمته حول علاقته بميغان: “يبدو أننا تطلقنا 10 مرات!

بيروت - سلوى ياسين - بتجــرد: تحدث الأمير هاري عن التكهنات بشأن علاقته بزوجته ميغان ماركل، بالإضافة إلى التقارير الأخيرة حول مساعيهما المهنية المنفصلة، وذلك خلال قمة “ديل بوك 2024″، التي نظمتها صحيفة “نيويورك تايمز” عام 2024.

وفي 4 كانون الأوّل (ديسمبر)، اعتلى دوق ساسكس (40 عاماً) المنصة في مدينة نيويورك لينضم إلى الكاتب في “نيويورك تايمز” ومؤسس موقع “Dealbook”، أندرو روس سوركين، في حوار واسع النطاق حول وسائل الإعلام الرئيسية والمعلومات المضلّلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لجعل العالم الرقميّ مكاناً أكثر أمناً.

وقبيل نهاية المقابلة، سأل سوركين الأمير هاري عن كيفية تعامله مع الاهتمام العام الذي يحيط بكل جوانب حياته، بما في ذلك علاقاته الشخصية، مشيراً إلى النزهة المنفردة المخطط لها لدوقة ساسكس في حفل تكريم بيلي بمدينة بيفرلي هيلز، يوم 4 كانون الأوّل (ديسمبر)، إذ قال: “لقد بحثت عن أخبارك على غوغل، وكان هناك أناس مفتونون بكل ما تفعله طوال الوقت. إنهم مفتونون بميغان في كاليفورنيا الآن، بينما أنت هنا”.

وتابع: “هناك مقالات، سواء من اليمين أو اليسار، تتساءل “لماذا تقومين بمناسبات مستقلّة؟ لماذا لا تقومان بها معاً؟”.

فاعترض الأمير هاري مازحاً: “لأنك دعوتني، كان عليك أن تعرف!”، مما أثار ضحك الحضور.

وأضاف سوركين: “صحيح. هل هذا طبيعي بالنسبة لك؟ في اللحظة التي تُنشر فيها مقالة أنها في كاليفورنيا، وأنت في نيويورك، يقولون: “حسناً، ما الذي يحدث مع هذين الاثنين” هل هذا شيء جيد بالنسبة لك، أن يكون هناك الكثير من الاهتمام بك؟”.

فردّ الأمير هاري: “لا، بالتأكيد ليس أمراً جيداً. يبدو أننا اشترينا أو انتقلنا من المنزل 10 أو 12 مرة. ويبدو أننا انفصلنا ربما 10 أو 12 مرة أيضاً”.

وتابع: “من الصعب مواكبة ذلك، لذلك تتجاهل الأمر نوعاً ما. أكثر الناس الذين أشعر بالأسف تجاههم هم المتصيّدون. إن آمالهم تتراكم للغاية ثم لا يحدث شيء. لذلك، أشعر بالأسف تجاههم، صدقاَ”.