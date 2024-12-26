سعد لمجرد وإبتسام تسكت في لقاء لافت بالمغرب: تعاون فني قادم؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصد موقعنا صورة حديثة جمعت النجم المغربي سعد لمجرد بالنجمة ابتسام تسكت خلال إحدى المناسبات في المغرب. ورغم عدم وضوح تفاصيل اللقاء، إلا أن التساؤلات تدور حول ما إذا كان لقاءً ودياً أم بداية لعمل فني مشترك يجمع بين النجمين.

من جهة أخرى، يواصل سعد لمجرد تحقيق النجاح بأحدث أغنياته التي طرحها باللهجة الخليجية، والتي لاقت استحساناً كبيراً لدى جمهوره.

أما ابتسام تسكت، فقد انتهت مؤخراً من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة “شهريار” مع المخرج اللبناني فادي حداد. الأغنية تحمل توقيع كلمات أحمد إبراهيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع أحمد أمين، وهي من إنتاج “لايف ستايلز ستوديوز”. العمل من المنتظر أن يحقق أصداء واسعة بعد طرحه.