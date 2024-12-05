دوناتيلا فيرساتشي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة: “أكبر تحديث في التاريخ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لطالما أبهرت المصممة الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي (69 عاماً) معجبيها بالتغييرات المستمرة التي تجريها في وجهها، فقد زعم المعجبون على مر السنين أنها قد بالغت في استخدام العمليات التجميلية والـ “فيلر” والـ “بوتوكس”، بسبب جبهتها المشدودة واللامعة وشفاهها البارزة.

ومع ذلك، خطفت فيرساتشي الأنظار مجدداً بعدما ظهرت بتحول لافت في ملامح وجهها، خلال حفل افتتاح مسرحية “The Devil Wears Prada” الموسيقية في لندن.

وفي العرض الأول للفيلم يوم الأحد، بدت بشرة فيرساتشي ناعمة ومشدودة، ولكن بشكل طبيعي، ما دفع متابعيها على إنستغرام إلى وصف إطلالتها الجديدة بـ “أكبر تحديث في التاريخ”.

وشاركت فيرساتشي لقطات لها مع فريق عمل “The Devil Wears Prada” من العرض عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بعليق: “نعم، “الشيطان يرتدي برادا” في ليلة الافتتاح. إلتون جون أنت عبقري. لقد تعلقت بالعرض من أول نغمة إلى آخرها، إنه ساحر”.

وأشار آخرون إلى إطلالة الممثلة ليندسي لوهان الجديدة، التي ظهرت بوجه مشدود وملامح أكثر شبابية. وجاء في أحد التعليقات: “يجب أن يعرف أحدكم من هو هذا الطبيب في هوليوود الذي يقوم بهذه المعجزات”.

دوناتيلا التي اشتهرت بقولها إنها “لا تؤمن بالمرأة الطبيعية تماماً”، اعترفت سابقاً باستخدام البوتوكس للحفاظ على مظهرها الشبابي، عندما تولت منصب المدير الإبداعي لعلامة “فيرساتشي”، بعد مقتل شقيقها جياني في عام 1997.