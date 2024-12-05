أحمد حاتم يفاجئ جمهوره بـ نيو لوك جديد 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:51 مساءً - تصدر الفنان أحمد حاتم ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بسبب أحدث ظهور له، إذ ظهر بلوك وتصفيفة شعر جديدة.
وعبرعدد من النجوم والمشاهير عن اعجابهم الشديد باللوك الجديد الذي ظهر عليه أحمد حاتم ، بمجموعة من التعليقات جاءت على هيئة رسوم تعبيرية في شكل قلوب حمراء، وكان من بين هؤلاء جميلة عوض، بسنت أبو باشا، علا رشدي وغيرهم.
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في سياقٍ آخر، يعرض للفنان أحمد حاتم حالياً فيلم "عاشق"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالجاً لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.
ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد حاتم، كل من أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، محمود الليثي وغيرهم، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وحقق في دور العرض المصرية 4 ملايين جنيه في 3 أيام فقط.
المشاهير يتفاعلون مع اللوك الجديد لـ أحمد حاتموحرص النجم أحمد حاتم على توثيق ظهوره بهذا اللوك الجديد، من خلال مجموعة صور عبر صفحته على " انستغرام " ، ظهر من خلالها وحيداً وهو يتجول في الشوارع، وآخرى ظهر فيها برفقة فتاة وسيدة في مراحل عمرية متقدمة وسط حالة من البهجة والسعادة
وعبرعدد من النجوم والمشاهير عن اعجابهم الشديد باللوك الجديد الذي ظهر عليه أحمد حاتم ، بمجموعة من التعليقات جاءت على هيئة رسوم تعبيرية في شكل قلوب حمراء، وكان من بين هؤلاء جميلة عوض، بسنت أبو باشا، علا رشدي وغيرهم.
https://www.instagram.com/p/DDIPQdCRqo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDIPQdCRqo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDIPQdCRqo2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة ... بنت ناس وتحتويني.. أحمد حاتم يكشف مواصفات فتاة أحلامه
أحدث أعمال أحمد حاتموكان أحدث أعمال الفنان أحمد حاتم الدرامية، مسلسل " عمر أفندي" الذي دارت أحداثه حول "على التهامي" الشخصية التي قدمها حاتم في المسلسل، وهو متزوج من فتاة ثرية ويعمل في شركة والدها، وبسبب هذه الزيجة تشاجر مع والده لأنه كان يرفض زواجه، ويموت والد "علي" ويذهب لبيع المنزل الذي كان يعيش فيه والده فيكتشف "سردابًا" يعبر به بالزمن ليعود لحقبة الأربعينيات، وشارك في العمل عدد من النجوم منهم آية سماحة ، رانيا يوسف، مصطفىى أبو سريع، ميران عبد الوارث وآخرين.
https://www.instagram.com/p/C95n9RvCPJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/C95n9RvCPJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/C95n9RvCPJC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
في سياقٍ آخر، يعرض للفنان أحمد حاتم حالياً فيلم "عاشق"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين الشاب مالك والفتاة فريدة، حيث يعمل مالك معالجاً لحالات الإدمان، بينما فريدة تتورط في العديد من المشكلات بسبب وقوعها في فخ الإدمان.
ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد حاتم، كل من أسماء أبو اليزيد، محسن محيي الدين، سامي مغاوري، محمود الليثي وغيرهم، والعمل من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صلاح، وحقق في دور العرض المصرية 4 ملايين جنيه في 3 أيام فقط.
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