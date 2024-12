هؤلاء هم الدائرة المقربة لبريتني سبيرز بعد خيبات أمل متكررة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - على مر السنين، واجهت حياة بريتني سبيرز المهنية والشخصية سلسلة من الصعود والهبوط، من زيجات انتهت بالطلاق، خسارتها لحضانة ابنيها، إلى الوصاية القانونية التي جعلت والدها يتحكم في كل صغيرة وكبيرة في حياتها وجعلته يسيطر سيطرة كاملة على أموالها وشخصها.

ولكن من بين كل تلك الإحباطات، يبقى لبريتني سبيرز أمان وحيد لم تفقده كل هذه السنوات.. فعلى الرغم من تغير وجوه أزواجها وحرمانها من ابنيها؛ شون بريستون وجايدن جيمس.. والكثييير، إلا أن أصدقاء نجمة البوب لا يزالون هم الدائرة الأقرب لها وحصن الأمان الذي تجد فيه العواطف والحب اللذين حُرمت منهما.

وفي يوم ميلادها الذي يوافق اليوم 2 ديسمبر، سنقترب من الدائرة المقربة من بريتني سبيرز ونتعرف إليهم.

باريس هيلتون

Embed from Getty Images

دائماً ما نجد باريس هيلتون في واجهة الصف الأمامي لقائمة المقربين من بريتني سبيرز، فقد كانت إحدى أكبر مشجعات بريتني لتحررها من وصاية والدها القانونية عليها، وكانت واحدة من أبرز الضيوف في حفل زفافها وسام أصغري في يوليو 2022.

وفي أواخر 2022، حرصت باريس على الترويج لأغنية بريتني مع السير إلتون جون، وكتبت في منشور على إنستغرام: "إنها بريتني يا عزيزتي... والملكة عادت رسمياً! أغنية Hold Me Closer متاحة الآن وسأقوم بتشغيلها بشكل متكرر حتى إشعار آخر!".

مادونا

Embed from Getty Images

عند التحدث عن الصداقة، فلابد من ذكر اسم مادونا بجانب بريتني سبيرز، فقد مثلت مادونا أوجه عديدة من الدعم لصديقتها القديمة.

في عام 2021، دافعت مادونا عن بريتني، ووصفت وصايتها بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان"، لدرجة أنها ارتدت قميصاً يحمل صورة سبيرز شاركته عبر قصص إنستغرام الخاص بها، وكتبت: "أعيدوا لهذه المرأة حياتها. لقد أُلغيت العبودية منذ زمن بعيد! الموت للسلطة الأبوية الجشعة التي كانت تفعل هذا بالنساء لقرون، هذا انتهاك لحقوق الإنسان! بريتني، نحن قادمون لإخراجك من السجن!".

كما كانت مادونا من بين حضور حفل زفاف بريتني سبيرز وسام أصغري، عام 2022.

كيد هدسون

https://www.instagram.com/p/CqV8Jq8g7ZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CqV8Jq8g7ZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CqV8Jq8g7ZP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كيد هدسون هو وكيل في وكالة الفنانين المبدعين (CAA) وصديق قديم لبريتني سبيرز وباريس هيلتون، ومن أكثر مؤيديها والدفاع عنها، وكان في حياة بريتني لسنوات عديدة وعمل معها لأكثر من عقد من الزمان، لدرجة أنه أعتقد البعض أنه يسيطر عليها.

في منشور على إنستغرام، كتب في يوليو 2021: "لقد أبقيت فمي مغلقاً لأكثر من 12 عاماً بشأن بريتني. كفى. بعد تلقي آلاف التهديدات بالقتل، وإلقاء زجاجات المياه على رأسي من المارة الذين أخبروني أنني أغسل دماغها - بريتني، أنا الآن أتحدث بصراحة. لقد خذلها النظام والجمهور. إن محاميها الجديد هو الأفضل على الإطلاق ويعلم أن العمل قد بدأ للتو ولكنه تقدم وأمل وهذا كل ما يمكننا أن نطلبه الآن حتى يمكن اتخاذ إجراء".

فيكتوريا آشر

https://www.instagram.com/p/Cb5gC5apX0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cb5gC5apX0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/Cb5gC5apX0f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

في عام 2022، استعانت بريتني بمساعدة جديدة لها؛ فيكتوريا آشر، التي أصبحت صديقتها المقربة فيما بعد. وفي أبريل من ذلك العام، أظهرت بريتني تقديرها لموظفتها وكتبت إلى جانب مقطع فيديو لها وهي تقبل فيكتوريا: "أقسم أن مساعدتي الجديدة لا تصدق. إنها تتمتع بقدر كبير من الرشاقة والصبر في التعامل مع نفسي الساذجة... إنها صخرتي... أحبك يا أمي".

وفي المقابل، قالت فيكتوريا عن نجمة البوب: "إنها نور ساطع. لا شيء سوى الحب لهذه البشرية المميزة."

لانس باس

تجمع بريتني سبيرز والمغني لانس باس صداقة قوية، منذ الأيام التي كانت تواعد فيها زميله جاستن تيمبرليك. وكانا على اتصال وثيق طوال فترة وصاية والدها عليها التي استمرت 13 عاماً، وكان يدعمها للتخلص من تلك الوصاية، قائلاً: "إنها بحاجة إلى اختيار الأشخاص الذين يديرون هذه الوصاية، إذا كانت بحاجة إلى واحد، خاصة عند اختيار محاميها". ووصفها لانس بأنها "مثل الأخت الصغيرة" بالنسبة له.

وفيما بعد، وصفت بريتني نفسها بأنها عمة، عندما التقت بتوأم لانس لأول مرة، كتبت بريتني بحماس: "أنا عمة جديدة لأطفال لانس!!! إنهم أطفال رائعين تماماً!!!"

