فيديو – رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها في كواليس مسرحيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ51، وسط زملائها في كواليس مسرحية “حاوريني يا كيكي” التي تستعد لعرضها خلال الايام المقبلة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الاحتفال ظهر فيه عدد كبير من نجوم العرض المسرحي، في مقدمتهم المخرجة بتول عرفة، ودينا الشربيني، وهالة صدقي، ودياب، وأوس أوس، وغيرهم من الفنانين المشاركين في العرض.

وظهرت رانيا خلال الفيديو في وصلة رقص بمصاحبة دينا الشربيني وغناء الحاضرين لها أغاني عيد الميلاد الشهيرة.

مسرحية “حاوريني يا كيكي”، يبدأ عرضها يوم 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح “محمد العلي”، ويستمر حتى 8 من نفس الشهر.

المسرحية من بطولة النجمات رانيا يوسف، دينا الشربيني، وهالة صدقي، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس، وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان، وأحمد عبد الهادي، والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لأيمن التركي، ومن إخراج بتول عرفة.