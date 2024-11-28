14 فناناً وفنانة من نجوم الغناء الخليجي والعربي يصدرون ألبومات وأغاني قبل انتهاء عام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - أصدر أكثر من 14 فناناً وفنانة من نجوم الغناء الخليجي والعربي ألبوماتهم وأغاني منفردة قبل انتهاء عام 2024 ليمتعوا جمهورهم بأغانٍ جميلة ومميزة، وليودعوا العام بأغانٍ تبقى بذاكرة المستمع بكلماتها وألحانها الجميلة.
وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد أطلقت مؤخراً سلسلة من الإصدارات الغنائية التي أشعلت الساحة الفنية، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أعمالاً جديدة لعدد من الفنانين كان منهم:
"المدينة" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع يحيى الموجي.
"يا جنة الدنيا" كلمات علي مساعد، توزيع عصام الشرايطي.
"بين الوجيه" كلمات منادي، توزيع أمير عبدالمجيد.
"الله يجازي" كلمات محمد بن فطيس، توزيع سيروس.
"أحبك" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع وليد فايد.
"اكتب لها حرف" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع سيروس.
"خذ فؤادي" كلمات أنور المشيري، توزيع أمير عبدالمجيد.
"فخاطرك لكن" كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل وتوزيع مروان.
"يالايم المشتاق" سعود بن محمد العبدالله الفيصل وتوزيع عصام الشرايطي.
"ابلشتني" كلمات محمد الشهري وتوزيع عصام الشرايطي.
"قدرت تنام" كلمات فيصل السديري وتوزيع عمر الصباغ.
"وداع أفضل" كلمات نجلا المحيا "معتزة"، وتوزيع عمر الصباغ.
"مانيب ندٍ لك" كلمات نجلاء المحيا "معتزة" وتوزيع عصام الشرايطي.
"فداك" كلمات ياسر التويجري وتوزيع مشاري أبو جواد.
كما قامت نوال بتصوير 4 أغنيات من ألبومها بطريقة الفيديو كليب وهي "قدرت تنام، وداع أفضل، مانيب ندٍ لك، يالايم المشتاق"، واستطاعت أن تحقق هذه الأعمال التريند في السعودية.
"لا يضيع" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"وشلون أبنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله، ألحان رابح صقر.
"يا طيبي" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"ما يشبهك" كلمات الأول، ألحان ياسر بوعلي.
"قالوا رجع" كلمات سعود البابطين، ألحان ياسر بوعلي.
"في يوم" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي، ألحان فايز السعيد.
"ع النار" كلمات قوس، ألحان سهم.
"أدري" كلمات خالد عبدالرحمن، ألحان ياسر بوعلي، "هذا طبعك" كلمات محمد الغرير، ألحان سهم.
بعض الأحيان المفارق فيه خير
لين صار اللي تحب ما فيه خير
غلطتي داريت ودللتك كثير
وانت فسرت اهتمامي انهزام
خذ عيوني واعطني من حبك قليل
يكفي وانت اللي قليلك ما أكثره
اعطني من عينك ضيا نجمة وليل
وخلني بكيفي أعيشه وأسهره
سلامات آه يا شاغل بالي
سلامات غيبت عني ليالي وساعات
يا حبيبي عدى عمري بحاله
ياما قلبي جراله
أول مرة نخسر حربي
كانت بيني وبين قلبي
غلبني حكم عليا نبغيك
لونت العالم بلونك
نفرح ملي نشوف عيونك
تروحي لآخر الدنيا غا نجيك
حبك صار نار وجنة
يا عين ما تبكي على باع ولا تدمعي
حتى بدمعه مسير اللي قال الوداع
هيبقي لي من تاني رجعة
هيكون ساعتها القلب مات
هتشوف كتير
اللي جاي هو اللي عارف مين كبير
مليش بديل عارف عليك تقيل
بلاش تشيل جواك بتشيل
أنا الكبير
شبهك شبهي إنما كان
عايش بيخبي آلام
هون على ناس ولكن
كان ناسي نفسه
أحس الصبح يجاوبني بظلامه
وبسكوت الطير وكَن الطير يواسيني
بصمته ودمع بعينه
وانا دايم أحس أني بأمانٍ معك”
أحلى مسا على عيونك
قالولي مش هتجيبها بطولك
وشو كتير يا زميلي مشوفتش فيها رجولة
مشغلش بالي غير.
لو خوفت ف أنا خوفت عليا
قلقان على أيامي الجايه
على واحدة نفسي تكون ليا
وخايف عليها تضيع مني
يا الرفاقه سلمولي على خلي
خبروه الحال والروح متعوبه
الجزا من ربنا ومعروف لي
واعسا تفرج على الروح غيبوبة
وكانت مجموعة روتانا للموسيقى قد أطلقت مؤخراً سلسلة من الإصدارات الغنائية التي أشعلت الساحة الفنية، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور، حيث قدمت أعمالاً جديدة لعدد من الفنانين كان منهم:
الفنان محمد عبدهالفنان محمد عبده الذي أبدع كعادته وأشعل أجواء الفن بألبومه الجديد "محمد عبده 2024"، والذي ضم 7 أغنيات من ألحان الموسيقار الدكتور طلال وكلمات نخبة من الشعراء، وحقق الألبوم منذ صدوره التريند على اليوتيوب ومنصة إكس في السعودية ومن أبرز أغاني الألبوم:
"المدينة" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع يحيى الموجي.
"يا جنة الدنيا" كلمات علي مساعد، توزيع عصام الشرايطي.
"بين الوجيه" كلمات منادي، توزيع أمير عبدالمجيد.
"الله يجازي" كلمات محمد بن فطيس، توزيع سيروس.
"أحبك" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع وليد فايد.
"اكتب لها حرف" كلمات الأمير بدر بن عبدالمحسن، توزيع سيروس.
"خذ فؤادي" كلمات أنور المشيري، توزيع أمير عبدالمجيد.
https://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCJVCqqiOK4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفنانة نوال الكويتيةكما قدمت الفنانة نوال الكويتية ألبومها الغنائي الجديد "أنا وعزوف" الذي يضم 7 أغنيات، جميعها من ألحان عزوف، والأغنيات هي:
"فخاطرك لكن" كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل وتوزيع مروان.
"يالايم المشتاق" سعود بن محمد العبدالله الفيصل وتوزيع عصام الشرايطي.
"ابلشتني" كلمات محمد الشهري وتوزيع عصام الشرايطي.
"قدرت تنام" كلمات فيصل السديري وتوزيع عمر الصباغ.
"وداع أفضل" كلمات نجلا المحيا "معتزة"، وتوزيع عمر الصباغ.
"مانيب ندٍ لك" كلمات نجلاء المحيا "معتزة" وتوزيع عصام الشرايطي.
"فداك" كلمات ياسر التويجري وتوزيع مشاري أبو جواد.
كما قامت نوال بتصوير 4 أغنيات من ألبومها بطريقة الفيديو كليب وهي "قدرت تنام، وداع أفضل، مانيب ندٍ لك، يالايم المشتاق"، واستطاعت أن تحقق هذه الأعمال التريند في السعودية.
https://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DCepLu3t5Cy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
الفنان نبيل شعيلأما الفنان نبيل شعيل فقدم ألبوماً غنائياً جديداً بعنوان "يا طيبي"، واستطاع أن يحقق منذ صدوره التريند والمركز الأول، على اليوتيوب ومنصة إكس في السعودية والكويت وعالمياً، وضم الألبوم 10 أغانٍ هي:
"لا يضيع" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"وشلون أبنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله، ألحان رابح صقر.
"يا طيبي" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"ما يشبهك" كلمات الأول، ألحان ياسر بوعلي.
"قالوا رجع" كلمات سعود البابطين، ألحان ياسر بوعلي.
"في يوم" كلمات العالية، ألحان ياسر بوعلي.
"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي، ألحان فايز السعيد.
"ع النار" كلمات قوس، ألحان سهم.
"أدري" كلمات خالد عبدالرحمن، ألحان ياسر بوعلي، "هذا طبعك" كلمات محمد الغرير، ألحان سهم.
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الفنانة أصالة نصريفيما قدمت الفنانة أصالة نصري أغنيتها الجديدة "بعض الأحيان" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وتقول كلمات الأغنية:
بعض الأحيان المفارق فيه خير
لين صار اللي تحب ما فيه خير
غلطتي داريت ودللتك كثير
وانت فسرت اهتمامي انهزام
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الفنان ماجد المهندسكذلك قدم الفنان ماجد المهندس أغنية "خذ عيوني" من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، الأغنية تصدرت الترند الخليجي على منصة إكس وتقول كلمات الأغنية:
خذ عيوني واعطني من حبك قليل
يكفي وانت اللي قليلك ما أكثره
اعطني من عينك ضيا نجمة وليل
وخلني بكيفي أعيشه وأسهره
الفنان عبدالفتاح الجرينيأما عبدالفتاح الجريني فقدم فيديو كليب لأغنيته الجديدة "سلامات" كلمات أمير طعيمة، ألحان عبدالفتاح الجريني، توزيع DJ VAN، وتقول كلمات الأغنية:
سلامات آه يا شاغل بالي
سلامات غيبت عني ليالي وساعات
يا حبيبي عدى عمري بحاله
ياما قلبي جراله
الفنان فهد الكبيسيأما الفنان فهد الكبيسي فيقدم أغنية جديدة بعنوان "حبك صار" من كلمات محمد المغربي، ألحان مهدي مزين، توزيع مدارا طارق الحجيلي، وتقول كلمات الأغنية:
أول مرة نخسر حربي
كانت بيني وبين قلبي
غلبني حكم عليا نبغيك
لونت العالم بلونك
نفرح ملي نشوف عيونك
تروحي لآخر الدنيا غا نجيك
حبك صار نار وجنة
الفنانة صوفيافيما أطلقت الفنانة صوفيا أغنيتها الجديدة "الدنيا لفة"، من كلمات وألحان حمادة فرويلا، إنتاج وتوزيع شركة iVoice، كلمات الأغنية:
يا عين ما تبكي على باع ولا تدمعي
حتى بدمعه مسير اللي قال الوداع
هيبقي لي من تاني رجعة
هيكون ساعتها القلب مات
الفنان سيف نورأما الفنان سيف نور فأطلق أغنيته الجديدة "الكبير" كلمات ولحن سيف نور، توزيع محمد حريقة، إنتاج وتوزيع شركة iVoice ، وتقول كلمات الأغنية:
هتشوف كتير
اللي جاي هو اللي عارف مين كبير
مليش بديل عارف عليك تقيل
بلاش تشيل جواك بتشيل
أنا الكبير
الفنان حسن عدويةفيما قدم الفنان حسن عدوية أغنية "إنسان" من كلماته، وألحان مصطفى وفقي، توزيع هشام رحال إنتاج وتوزيع شركة iVoice، وتقول كلمات الأغنية:
شبهك شبهي إنما كان
عايش بيخبي آلام
هون على ناس ولكن
كان ناسي نفسه
الفنانة زينة عمادكذلك قدمت الفنانة زينة عماد أغنية "أنا زينة" من كلمات محد، ألحان حسن العيدروس، كلمات الأغنية:
أحس الصبح يجاوبني بظلامه
وبسكوت الطير وكَن الطير يواسيني
بصمته ودمع بعينه
وانا دايم أحس أني بأمانٍ معك”
الفنان مينو زينوقدم الفنان مينو زين أغنيته "الخليفة" من كلماته وألحانه، ومن إنتاج وتوزيع شركة iVoice، تقول كلمات الأغنية:
أحلى مسا على عيونك
قالولي مش هتجيبها بطولك
وشو كتير يا زميلي مشوفتش فيها رجولة
مشغلش بالي غير.
الفنان حسن التوأمأما الفنان حسن التوأم فطرح أغنيته الجديدة "كنا شباب زي الفاكهة" من كلماته وألحانه، وتوزيع مانو الجنتل، إنتاج وتوزيع شركة iVoice، وتقول كلمات الأغنية:
لو خوفت ف أنا خوفت عليا
قلقان على أيامي الجايه
على واحدة نفسي تكون ليا
وخايف عليها تضيع مني
الفنان دحوم الطلاسيأما الفنان دحوم الطلاسي فقدم أغنيته يالرفاقه"، من كلمات علي محمد الحارثي، ألحان مستوحاة من الفلكلور، توزيع زيد نديم، كلمات الأغنية:
يا الرفاقه سلمولي على خلي
خبروه الحال والروح متعوبه
الجزا من ربنا ومعروف لي
واعسا تفرج على الروح غيبوبة
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