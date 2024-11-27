أسباب جعلت عام 2024 تميمة حظ للفنان بهاء سلطان

العودة للساحة بديو غنائي ناجح

حكاية رومانسية في "الهوى سلطان"

ميني ألبوم منتظر

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حفل غنائي منتظر لـ بهاء سلطان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - يبدو أن عام 2024 هو بمثابة تميمة الحظ للفنان، خاصة عقب مشاركته في أكثر من عمل فني ناجح ساهم في أن يصبح اسمه على قائمة ترند منصات السوشيال ميديا ومحرك البحث الشهير "جوجل"، ويأتي هذا الأمر بعد فترة طويلة من غياب "سلطان" عن الساحة الغنائية، ومن خلال التقرير التالي سوف نتطرق للأسباب التي ساهمت في بريق نجمه خلال هذا العام.مع مطلع صيف عام 2024 قدم النجم بهاء سلطان ديو غنائياً مع السوبر ستارضمن حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات في مصر، وجاءت الأغنية بعنوان "معلمين"، ومن خلالها حظي بهاء سلطان بإشادة كبيرة من قبل جمهوره ومحبيه خاصة وأنه استطاع أن يقدم الجزء الخاص به بطريقة طربية أعادت لهم في الأذهان ذكريات الماضي في أغانيه السابقة، وجاءت كلمات تلك الأغنية مناسبة تماماً لأجواء فصل الصيف؛ إذ حملت في طيات معانيها جانباً من البهجة والفرحة "لما القمر يبان عادي يكتر الكلام، خلوا اللي يقول يقول ما هو مين ده يوقعه مش باين صوتكوا ليه، ولا إحنا فوق أوي طب واقفين تحت ليه ما تيجولنا ما تطلعو".والمميز في هذا الأغنية أنها أيضاً جددت التعاون بين الثنائي "تامر حسني" و"بهاء سلطان" بعد سنوات من تقديمهما أغنية "راجعلي ليه" وأغنية "قوم اقف".استحوذ الفنانعلى اهتمام كبير من قبل جمهور السينما، ولاسيما عقب تقديمه إحدى أغاني فيلم "الهوى سلطان"، والتي جاءت ضمن سياق قصته وأحداثه وحملت عنوان "أنا من غيرك"، وجاءت متماشية تماماً مع الحالة العاطفية لنجمي الفيلم الفنان أحمد داود والفنانة منة شلبي.هذه الحالة انتقلت أيضاً للجمهور ولا سيما ممن يمرون أو يعيشون نفس حالة "منة شلبي" و"أحمد داود"، لكون كلمات الأغنية نجحت في لمس مشاعر الأحبة حيث قالت: " أنا من غيرك بتوه توهان.. أنا من غيرك مليش عنوان".ودارت أحداث الفيلم حول قصة حب مليئة بالمشاكل الاجتماعية بين "سارة" منة شلبي و"علي" أحمد داود، والعمل يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشرشابي وغيرهم.يمكنكم قراءة.. بهاء سلطان: أمتنع عن الغناء في رمضان وأنفذ نصائح زوجتيولم يكتفِبهذا النجاح الذي حققه، ليقرر الإعلان عن قرب طرح ميني ألبوم جديد له بعنوان "" بالتعاون مع شركة روتانا، والتي قررت هي الأخرى أن تساهم في استمراره بصدارة الترند، إذ روجت لأغاني الألبوم عبر صفحتها على "إنستغرام " والمكون من ثلاث أغاني وهي "حن عليا" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وأغنية "كإنك مسكن"، كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن، وأغنية إنت طيب، كلمات هاني عبدالكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف.ورغم أن ما نشرته "روتانا" هو عبر عن مقاطع قصيرة من أغاني الألبوم، إلا أنها وجدت تداولاً وانتشاراً سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي بين جمهور بهاء سلطان الذي أظهر تعطشه الشديد لأغانيه الجديدة.على جانبٍ آخر، يحيي كل من المطربين بهاء سلطان وأحمد سعد حفلاً جماهيرياً ضخماً ضمن فعاليات "مهرجان موسم الكويت الغنائي" يوم 13 ديسمبر من الشهر المقبل على مسرح أرينا الكويت، حيث أعلنت الجهة المنتجة والمنظمة للحفل "PACHA GROUP"، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حفل "أساطير الطرب" الذي يجمع بين بهاء سلطان و، في ليلة استثنائية تمزج بين الرومانسية والطرب الأصيل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».