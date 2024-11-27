نور خالد النبوي يروّج لفيلم الحريفة 2 ويكشف عن موعد عرضه بدُور السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - "الحريفة 2- الريمونتادا" من الأفلام المنتظَر عرضها في دُور السينما يوم 4 ديسمبر من الشهر المقبل في مصر، ويوم 5 من نفس الشهر في الوطن العربي.

الجزء الأول من العمل قد حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وكان تحقيقه لإيرادات مرتفعة، قد أدّى إلى تصدُّره لشباك التذاكر لأسابيع متتالية. هذا الأمر جعله ضمن قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما المصرية.

نور خالد النبوي يروّج لفيلم "الحريفة 2- الريمونتادا"

وقد حرَص بطل العمل الفنان نور خالد النبوي، على الترويج للفيلم من خلال نشر بوستر جديد له عبْر صفحته على "إنستغرام"، ظهر عليه منفرداً ممسكاً بيده كرة قدم ويقف أمام المرمى وهو في حالة من التركيز الشديد؛ معلقاً: "ماجد ابن الناس راجع ومش أيّ رجعة. فيلم الحريفة 4 ديسمبر في كل سينمات مصر، وخمسة ديسمبر في الوطن العربي".

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الحريفة "2- الريمونتادا"

تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحُلم سويّاً، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

فيلم الحريفة 2- الريمونتادا بطولة: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور، والطفلة ريما مصطفى وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

ومن المقرر أن يستضيف الفيلم عدداً من النجوم، من بينهم: نجم الكرة العالمي مايكل أوين، والنجوم المصريون: آسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، والمعلّق الرياضي أيمن الكاشف.

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"6 شهور" أحدث أعمال نور خالد النبوي الدرامية

على جانب آخر، حقق مسلسل "6 شهور" الذي يقوم ببطولته نور خالد النبوي نجاحاً كبيراً وأصداءً واسعة؛ خاصة بعد أن نالت قصته إعجاب محبي الأعمال الدرامية، والتي تدور حول "مراد" و"لطيفة" اللذين يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبارٍ مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع، الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.

ويشارك في بطولة هذا المسلسل عددٌ من الوجوه الشبابية، منهم: نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبدالرحمن، مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، بسمة نبيل وآخرون. والعمل من إخراج مصطفى صولي، وتأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام.



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