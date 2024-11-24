أكرم حسني يستعد لبطولة مسلسل "الكابتن" في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل المصري أكرم حسني لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل بعنوان "الكابتن"، الذي من المتوقع أن يُعرض ضمن موسم رمضان المقبل 2025، المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، هو من تأليف الكاتب عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، ويُعد هذا التعاون هو الثاني بين أكرم حسني ومعتز التوني بعد النجاح الذي حققه الثنائي في مشروعات سابقة.



مسلسل "الكابتن" يدور حول قصة أيمن الشايب، ويتناول قصة درامية تحمل في طياتها العديد من الأحداث المثيرة والتشويقية. أكرم حسني سيقدم في العمل شخصية جديدة تمامًا على جمهوره، ويجسد دورًا مهمًا سيشعل حماس المتابعين.

يشارك أكرم حسني في بطولة المسلسل العديد من النجوم البارزين، مثل أية سماحة وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب وعمر شوقي وسامي مغاوري، ومن المتوقع أن يُضاف إلى طاقم العمل ممثلين آخرين خلال الأيام القليلة المقبلة.